Všechny potřebné formality už má Marek Hlinka vybavené, fyzicky se cítí také dobře. Navíc Baník moc dobře zná, vždyť v Ostravě dva roky působil, takže o motivaci má osmadvacetiletý slovenský středopolař také postaráno. Teď jenom, aby navrátilec z Gruzie dostal pořádnou příležitost.

„Všechno záleží na trenérovi, jak to vyhodnotí a zda mě tam postaví,“ připomíná Hlinka.

Na zahraničí už nemyslí, v Torpedu Kutaisi dostal drsnou životní lekci.

„Už jsem to hodil za hlavu. Nechci se k tomu ani vracet. Mám před sebou novou výzvu, další etapu. Jsem moc rád, že jsem ve Zlíně,“ přiznává odchovanec Banské Bystrice, který v minulosti hrával také za Trnavu, Skalici nebo pražskou Duklu.

Jak moc se těšíte do Ostravy?

Těším se tam hodně. Sice jsem byl pryč jenom tři čtvrtě roku, ale bude to poprvé, co nastoupím proti Baníku. Jsem plný očekávání. Jsem zvědavý, co tento zápas přinese. Moc se na utkání těším.



Čekal jste, že se bude Baníku takto dařit?

Baník se od mého odchodu příliš nezměnil. Tým se vhodně doplnil, přišli někteří hráči. Kostra mužstva ale zůstala stejná. Ostrava šlape, sbírá body. Sice naposledy prohrála na Spartě, ale byl to výborný zápas. I teď nás čeká utkání plné soubojů, nasazení, emocí a samozřejmě výborné kulisy.



Jste v kontaktu s některými bývalými spoluhráči?

Hecování ještě nezačalo. Jsem permanentně v kontaktu s Róbertem Hrubým, se kterým jsme výborní kamarádi. Sportovní hecování bylo už minulý týden. Nyní se soustředíme sami na sebe.



Baník má v kádru spoustu výborných fotbalistů. Nad všemi ční ale kapitán Milan Baroš. Je bývalý reprezentant klíčovým mužem Ostravy?

Samozřejmě Bary je pro mužstvo velmi důležitý. Tým jinak funguje, když Bary hraje, nebo nehraje. Na druhé straně se nemůžeme soustředit jenom na Baroše. Celý tým podáváme výborné výkony. Baník hraje týmově, jeho hráči si pomáhají, bojují jeden za druhého. Líbí se mi třeba brankář Honza Laštůvka, který už druhým rokem chytá fantasticky. Silná je středová řada, útok. Pozor si musíme dát na celý tým.

Vás návrat do známého prostředí nelákal?

Uvažoval jsem o tom, ale Ostrava po mém odchodu získala Adama Jánoše a navíc tam výborně hrál také Artěm Mešaninov. Nastoupit na mé pozici může třeba i Martin Šindelář, takže tudy cesta nevedla. (úsměv)



Nyní jste ve Zlíně, ale na první start stále čekáte. Je šance, že si premiéru v dresu Fastavu odbudete právě na vítkovickém stadionu?

Všechny papíry jsou už vybavené, za což jsem velmi rád, i tréninkové manko už jsem dohnal, takže nyní všechno záleží na trenérovi, jak to vyhodnotí a zda mě tam postaví.



Zápas proti Baníku je pro vás velkou motivací, že?

Samozřejmě bych rád hrál. Pro mě by to byl ostrý start. Na zápas se těším a je jedno, zda budu nebo nebudu hrát. Všechno je na trenérovi.



Jaká je nálada v mužstvu po třech porážkách?

Byly to nepříjemné zápasy. Nikdo nečekal, že po třech jarních utkáních budeme mít nula bodů. Samozřejmě v hlavách nám to šrotuje, že jsme zápasy nezvládli, ale pochmurná atmosféra v kabině není. Snažíme se být v pohodě, abychom se na zápas poctivě připravili.



Vy z nepodařeného začátku máte jaký pocit?

Viděl jsem každý zápas a musím říct, že výkony se zlepšují. Ať už jde o herní stránku, nebo psychiku. Na Baník jedeme s tím, že nemáme co ztratit. Můžeme v Ostravě jedině získat. Myslím si, že to bude dobrý zápas.



Věříte, že Zlín i po zpackaném startu udrží pozici v horní polovině tabulky a bude až do konce sezony bojovat o evropské poháry?

Jelikož se liga rozděluje na tři části, šance tam stále je. Ať už skončíme v první šestce nebo budeme do desátého místa. Všichni věříme, že to můžeme zvládnout. Ale to je pořád daleko. Musíme se vždy dívat na nejbližší zápas a získávat body.

Co říkáte na nový hrací model?

Já jsem byl velmi překvapený, protože na Slovensku se stejně jako třeba v Polsku soutěž rozděluje jenom na dvě části. Tady jsem si nedokázal představit, jak to bude, když se týmy rozdělí do tří skupin. (úsměv) Chvíli jsem nad tím přemýšlel. Uvidíme, jak to dopadne. Je to první rok. Když to bude dobré, může se v tom pokračovat.



Na Slovensku byla změna ku prospěchu fotbalu, nebo přinesla spíš negativa?

Na Slovensku to bylo trošku špatně. Hlavně kvůli tomu, že po rozdělení nebyly zápasy ve spodní polovině tabulky tak atraktivní, tím pádem chodilo na zápasy méně diváků. Neznám to z vlastní zkušenosti, ale mám to potvrzené od lidí, se kterými jsem se o tom bavil.