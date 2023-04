Rozhodčího Klímu vůbec neřešil. K penaltě, kterou v reálu neviděl, se nevyjadřoval. Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba po prohrané bitvě v Liberci (1:2) zůstal nad věcí. Spíše řešil špatný výkon svého mužstva ve druhém poločase a hrubé chyby, které předcházely klíčovým momentům sobotního záchranářského ligového duelu pod Ještědem.

„U těchto zápasů rozhoduje první gól a ten jsme kolem sedmdesáté minuty dostali my,“ štve zkušeného kouče týmu FC Trinity.

Proč jste herně ani výsledkově nenavázali na poslední zápas s Českými Budějovicemi?

Pořád je nahoru dolů. Máme podařený zápas, vysoko vyhrajeme, a když to máme tady potvrdit, tak selžeme. Samozřejmě jsme zklamání, ale pořád věřím, že se zachráníme.

Co rozhodlo, že se vracíte domů bez bodu?

V prvním poločase hrála obě mužstva spíš opatrně a do šancí se moc nedostávala. My jsme měli tři čtyři situace, po kterých jsme mohli jít do přečíslení, ale nedohráli jsme to buď nepřesností nebo nekvalitou, kterou jsme tam ve finální fázi měli. Druhý poločas se ale pro nás začal vyvíjet velice špatně.

Souhlasíte, že utkání rozhodla penalta?

U těchto zápasů rozhoduje první gól a ten jsme kolem sedmdesáté minuty dostali my. Najednou se hřiště natáhlo a otevřelo, bylo tam více prostoru. Dostat takovéto góly je obdivuhodné. Hlavně situace před druhou brankou. Stopeři utekli pryč a vytvořili prostor na to, aby šel soupeř sám na gólmana, což bylo úplně neuvěřitelné. Obrovské chyby zapříčinily, že jedeme z Liberce bez bodu.

Co říkáte na pokutový kop? Nezdál se vám přísný?

Já jsem to neviděl, nechci to posuzovat. Mně spíš vadila situace před penaltou, že byl střed hřiště tak prázdný a volný a že se soupeř do takovéto situace a prostoru vůbec dostal. Na posouzení penalty je rozhodčí a VAR.

Jak je na tom Fantiš, který po vystřídání na trávníku vydržel jen chvíli?

Z ucha mu tekla krev, na základě toho byl střídaný. Další vyšetření bude pravděpodobně ve Zlíně, kam by měl s námi normálně odjet autobusem. Ale bližší informace teď po utkání nemám. A věštit z křišťálové koule nechci.

Byla znát důležitost střetnutí?

Vliv to mělo. My jsme chtěli navázat na domácí zápas s Budějovicemi, získat nějaké body, protože pro nás je každý zlatý. Možná proto nebyl fotbal pro oko diváka tak líbivý. V první půli jsme hráli zodpovědně zezadu, s čímž měl Liberec problém, těžko se prosazoval. Zápas ovlivnil první gól, který dal Liberec. V závěru už jsme nebyli tak organizovaní.

Co říkáte na terén?

Když si vzpomenu, jaké byly v tomto období terény před dvaceti lety, tak dneska v Liberci byl pažit jako prase. Nemáme si na co stěžovat. Taková je realita. Výsledek určitě není terénem.

Jaké je aktuální rozpoložení týmu?

Jsme v napětí. Furt sázíme na zkušené hráče, ale nevím, jestli nám pomáhají v boji o záchranu tak, jak bychom si představovali. Teď je otázka, co bude se zlínským fotbalem dál.

Jak to myslíte?

Zda budeme hrát se staršími hráči, nebo se klub vydá třeba cestou Liberce, který má na soupisce spoustu mladých kluků. To je otázka. První krok musí ale být záchrana. V případě sestupu se to asi přebuduje celé. Uvidíme, jak to bude vypadat dál.

Zůstal byste ve Zlíně i po pádu do druhé ligy?To je daleko. Nechci spekulovat, vůbec se k tomu vyjadřovat.

Současnou situaci nesete hodně těžce, že?

Samozřejmě to prožívám. Do Zlína jsem přišel, abych ho zachránil. Beru to stejně, jako kdyby po mě v jiném klubu chtěli titul nebo evropské poháry. Samozřejmě je to trošku něco jiného a možná nároky na hráče mám trošku jiné než v mužstvech, kde jsem dříve pracoval, já ale furt věřím, že se zachráníme a že mužstvo ty rozhodující zápasy odehraje stejně jako minulý týden, kdy ukázalo, že na to má. Chyby, které jsme ale udělali v Liberci, mě ale moc do klidu nedostaly. (úsměv)

Souhlasíte, že rvát se o záchranu je mnohdy horší než bojovat o titul?

Pro majitele klubu je jistě lepší, když hrajete o titul a Ligu mistrů, za kterou pak třeba dostanete tři sta milionů korun, tady je to trošku jiné. (úsměv) Samozřejmě i záchrana může daný klub ovlivnit na další roky. Je spousty případů, kdy někdo sestoupil z ligy a nahoru se zpátky nevyškrábal třeba deset let. Je složité se udržet a ještě složitější postoupit zpátky.