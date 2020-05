Ševci i přes rozpačitý úvod v posledním přípravném zápase rozcupovali Brno 5:0 a před klíčovými souboji o udržení v nejvyšší soutěži nabrali v úvodu jara ztracené sebevědomí.

„Tentokrát jsem s výkonem mužstva spokojený. Hráči ukázali, že patří do kádru. Tlačí na sebe, vytváří konkurenci. Nyní máme skoro celý týden na to, abychom pro utkání v Jablonci vybrali dobrou jedenáctku,“ prohlásil zlínský trenér Bohumil Páník.

Ve středečním duelu proti Brnu se mohl opřít o tradiční opory, v generálce se však ukázali i méně vytížení hráči. „V sezoně budeme mít k dispozici pět střídání, což může obrovsky ovlivnit hru,“ myslí si zkušený kouč. „Ve hře může být až patnáct hráčů do pole, což je moc,“ pokračuje.

Proti Zbrojovce se střelecky prosadili hned tři útočníci, neskóroval pouze uzdravený Jawo.

„Druhý poločas přišli na hřiště další kluci, kterým jsem řekl, ať jdou a ukáží, že na to mají. Jsem hrozně rád, že potvrdili svoji kvalitu, protože každému říkám, že v lize budeme potřebovat hned dva mančafty. Čeká nás totiž v krátkém čas spousta těžkých zápasů, síly musíme rozložit na celý kádr,“ upozorňuje Páník.

Začátek posledního přípravného střetnutí ale ševcům na Srbské až tolik nevyšel. „Každé tým nastoupí do utkání s vervou. Hodně dostupuje a poctivě brání. Ze začátku to bylo divoké, chvíli jsme hledali rytmus, ale postupně jsme se rozehráli,“ uvedl kouč Fastavu.

Hostům k jasné výhře pomohla vlastní branka krajního beka Štepanovského, který si do vlastní sítě usměrnil míč po přihrávce Fantiše.

„Bylo to o tom, kdo udělá první chybu a kdo to dohraje. I když to byl vlastňák, gólová akci byla přímočará a měla sílu. Zaslouženě skončila gólem,“ myslí si Páník.

Zatímco úvodní část byla ještě vyrovnaná, po přestávce už před prázdnými tribunami dominovali Zlíňané, kteří soupeři nastříleli další čtyři branky. Navíc Poznarem neproměnili pokutový kop.

Jedinou komplikací je lehčí zranění stopera Buchty, kterého po tvrdém střetu kouč Páník raději o poločasové přestávce stáhl ze hry a pošetřil na důležitější bitvy.

„Chtěli jsme se ještě podívat na jiné rozestavení, ale byl to nepříjemný střet. Věřím, že to zaleduje a bude to dobré,“ dodal Páník.