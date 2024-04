Základní část FORTUNA:LIGY míří do finiše. Před fotbalisty Zlína jsou poslední čtyři kola, která rozhodnou o tom, v jaké náladě a s kolika body půjdou do nadstavby. Ševci stále mají teoretickou šanci na účast v prostřední skupině, soustředí se ale spíše na boj o udržení v nejvyšší soutěži. V sobotu doma vyzve Sigmu Olomouc.

SK Sigma Olomouc - FC Zlín | Foto: Deník/Jan Pořízek

Souboj tradičních moravských rivalů se hraje na Letné od patnácti hodin.

Ševci v lize čekají na výhru už měsíc a půl. Naposledy doma v derby zdolali Slovácko, v dalších pěti zápasech ale brali jenom dva body za remízy 2:2 v Českých Budějovicích a doma s Bohemians 1905, i proto stále zůstávají na barážové čtrnácté pozici.

„Už do jara jsme šli s tím, že chceme získávat body, abychom byli před nadstavbou v co nejlepší situaci. Je pravda, že nyní máme výsledkovou bídu. Do konce základní části ale scházejí ještě čtyři zápasy a my v nich chceme urvat maximální počet bodů,“ říká trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka.

Jeho tým byl v minulém kole blízko úspěchu v Mladé Boleslavi, smolnou vlastní brankou Cedidly ale padl 2:3.

„V poslední době se pořád motáme v nějakém kruhu. Sice dáváme góly, ale taky je dostáváme, proto je těžké zápasy vyhrávat,“ uvedl Červenka.

Ševci cítí, že je potřeba konečně zabrat, uspět.

Problémem je absence důležitých hráčů. V minulém utkání kromě dlouhodobých marodů Tkáče a Žáka scházeli také Didiba, Ikugar, Janezký a Gonzalez, duel nedohráli ani Reiter s Nombilem, takže kouč Červenka, který si právě podzimním utkáním v Olomouci odbyl premiéru na lavičce Zlína, má přes sobotním střetnutím o čem přemýšlet.

Červenka: Máme výsledkovou bídu, motáme se v kruhu. Klíč k úspěchu? První gól

„Je tam nějaké mírní zlepšení. Snad nám někteří kluci už doskočí,“ doufá Červenka. „Zranění ale k fotbalu patří. Bohužel teď se to nakupilo ve dvou týdnech. Ale v kádru jsou další kluci, kteří v Mladé Boleslavi i přes nepovedený úvod ukázali hrát slušný fotbal, z těžké složité situace se dostat a skóre srovnat z 0:2 na 2:2. Pro mě je dobře když vidím, že i ostatní kluci mají kvalitu a v zápasech ukážou, že do mančaftu patří. Teď jde o to, abychom trefili správnou sestavu. Ale za mě je jedno, kdo z těch dvaceti zdravých hráčů nastoupí. Prostě zápas musíme společně zvládnout. Půjdeme za tím,“ slibuje.

Také Olomouc má ale svoje starosti. Sigma byla po podzimní části pátá a do druhé poloviny sezony šla v dobré náladě a s jasným cílem udržet pozici v elitní skupině. Místo bojů o účast v evropských pohárech se ale Hanáci nečekaně souží.

Nezvládli začátek, po zimní pauze nejprve prohráli v Liberci 0:2, po domácí bezbrankové remíze s Hradcem Králové neuspěli ani v Teplicích a v Českých Budějovicích. Po nevydařeném duelu na jihu Čech byl od týmu odvolán hlavní trenér Václav Jílek a mužstvo převzal asistent Jiří Saňák.

Hanáci pod vedením dočasného kouče získali ve čtyřech zápasech jenom čtyři body, naposledy doma padli s Pardubicemi 0:2 a zvítězili v jediném z posledních devíti zápasů nejvyšší soutěže a nyní jsou až osmí.

Ševci si pojistili služby záložníka Tkáče, který podepsal víceletou smlouvu

„Já do toho vůbec nechci zabředávat. Tým převzal trenér Saňák, který byl asistentem kouče Jílka, takže rukopis je podobný. Hráči jsou stejní. Nikdo neodešel ani nepřišel. Marodku taky nemají, takže k nám přijede velmi kvalitní tým. Pokud ho chceme porazit, musíme podat stoprocentní výkon,“ ví dobře Červenka.

Klub již v zimní pauze opustil asistent trenéra Milan Kerbr, který šel do Slavie Praha.

Do Edenu hned na počátku přípravy zamířil také krajní obránce Ondřej Zmrzlý. Opačným směrem putoval Ebrima Singhateh, jenž na podzim působil ve Vlašimi. Z druhé ligy přišel také prostějovský krajní bek Jakub Elbel.

Kouči Saňákovi se vrací do sestavy po karetních trestech ex-zlínský Vraštil, Pokorný a Vodháněl. Realizační tým Sigmy naopak nemůže počítat s Navrátilem, Růskem a otazník visí nad Benešem. Zkušený stoper pro zranění nedohrál minulé utkání. Chybí také Křišťál.

Fantiš o dění v Sigmě: Má své problémy, ale nejsou v takové situaci jako my

Olomouc se nejen kvůli výkonům a výsledkům dostal pod palbu kritiky fanoušků. Terčem příznivců je hlavně sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář. Andrův stadion či město dokonce někdo polepil plakáty, jimiž protestoval proti vedení ligového celku.

Velkým tématem je také zájem americké společností Blue Crow Sports Group (BCS) o vstup do olomouckého fotbalu.

Tyto události však zápas nerozhodnou.

„V Olomouci mají nějaké interní problémy, tým je ale pořád stejný. Sigma má velmi kvalitní mančaft. I když se jí teďka nedaří, pořád je v klidném středu tabulky. Pod tlakem nejsou oni, ale my. Musíme do toho dát všechno a utkání zvládnout. Věřím, že budeme lépe nachytaní než soupeř,“ burcuje Červenka.