Už to vypadalo na další remízu, bezbrankovou plichtu. Šťastná dorážka střídajícího stoper Jakuba Černína chvíli před koncem ale přinesla fotbalistům Zlína úlevu, radost a hlavně hubenou výhru 1:0.

Záložník Zlína Jakub Janetzký po výhře v Dunajské Stredě. | Foto: FC Zlín

Ševci sobotní generálku zvládli, na jarní start FORTUNA:LIGY se naladili triumfem v Dunajské Stredě.

„Pro nás je super hlavně to vítězství, protože předtím jsme sbírali samé remízy, taky jsme nedávali góly. Je dobře, že jsme to prolomili v posledním přípravném utkání,“ těší záložníka Zlína Jakuba Janetzkého.

Moravané se i v nádherné MOL Aréně prezentovali poctivou a organizovanou defenzivou. Byť vpředu to zase drhlo, nakonec to na úspěch stačilo.

„Hráli jsme kompaktně, u sebe, dobře do obrany. Ke konci jsme sice dali náhodný gól, ale i takový se počítá, navíc jsme díky němu zvítězili, což je hlavní,“ vnímá Janetzký.

DAC předvedl v ofenzivě o něco víc, moc šancí ke skórování si ale stejně jako Zlín nevypracoval.

Celkově však byla Dunajská Streda kvalitní protivník, důkladně prověřila sílu ševců.

„Soupeř byl šikovný, technický, v sestavě měl dobré individuality. V naší lize by hrál nahoře,“ míní.

Ševci ukončili střelecký půst, generálku s Dunajskou Stredou rozhodl Černín

Klub z města ležícího na jihu Slovenska, jen kousek u hranic s Maďarskem, se může pochlubit týmem s řadou legionářů, španělským koučem, ale i nádhernou arénou.

Příjemný dojem z návštěvy hostům z Moravy kazil jen horší terén, který nebyl po zimě rozhodně v optimální kondici.

„Stadion je hezký, ale trávník byl těžší, rozbitější. Balon se na něm zadrhával,“ upozorňuje „Janec“ .

Ševci se museli vypořádat nejen s nekvalitní hrací plochou, ale i náročným cestováním. V pátek přiletěli z Turecka, do Dunajské Stredy to vzali z Vídně přes Bratislavu, kde absolvovali lehčí trénink a přespali tam. „Bylo to složitější, ale dalo se to zvládnout,“ poznamenal opavský odchovanec.

Zimní přípravu hodnotí pozitivně. Nebyl zraněný ani nemocný, absolvoval všechny tréninky i zápasy. „Příprava byla dobrá. Hodně jsme toho naběhali. Myslím, že jsme na ligu dobře připravení a že dřinu zužitkujeme v mistrovských zápasech,“ přeje si.

Na soustředění v Turecku Zlíňané dobře poznali nové parťáky, stmelili partu.

Nyní už začnou chystat na úvodní jarní ligový duel v Teplicích, kde se hraje příští neděli. „Bude to těžký zápas, ale musíme tam urvat nějaké body,“ burcuje.