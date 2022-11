„Kluci sice měli po losu radost, ale pak zjistili, že čelí kruté realitě. Viktorka každý zápas prohrála na celé čáře, moc dobrou reklamu českému fotbalu zatím neudělala,“ říká krajní obránce či záložník Zlína Martin Fillo, jenž ve Štruncových sadech dlouho působil a s Plzní získal i dva mistrovské tituly.

Není vám bývalého klubu až líto?

Abych řekl pravdu, trošku jo. Samozřejmě jim držím palce, fandím jim, ale ten los Ligy mistrů byl pro ně až příliš krutý. Soupeři jsou na Plzeň až moc silní, prostě nemá šanci.

Ale ze zápasů Plzně v Lize mistrů asi moc vycházet nejde, že?

Je to tak. To se spíš podíváme na zápas Plzně v Hlučíně než na zápas její zápasy v Lize mistrů. (úsměv) Ligové mančafty ale známe. Proti nim nastupujeme každý rok dvakrát. Jiné utkání zase vidíme v televizi. Prostě víme, do čeho jdeme.

Překvapuje vás, že Viktorka po zisku titulu zase vládne lize a je před Spartou i Slavií?

V Plzni dělají fotbal dobře. Mají super trenéry, vybírají si do mužstva hráče, kteří okamžitě zapadnou. Už delší dobu se pohybují v nejvyšších patrech tabulky. Sparta se po derby zase ocitla pod palbou kritiky, řeší se týden co týden. Slavia je pod mediálním drobnohledem a Plzeň zůstává v ústraní. Říká se, že dva se perou a třetí se směje. Já bych byl jenom rád, kdyby to Plzeň dotáhla zase na titul, ale samozřejmě v zápase proti nim nám jim nedarujeme zadarmo a pokusíme se jim cestu ztížit.

Jak těžké bude Plzni čelit?

Abychom uspěli, budeme muset podat nadstandardní výkon. Nám se teď herně ani bodově moc nedaří, byť jsme teď doma dvakrát vyhráli. Výkony jsou nic moc. Všichni to víme, ale pracujeme na tom, abychom se zlepšili. Plzeň chceme porazit.

Kudy vede cesta ke třem bodům?

Zápas se může vyvíjet na milion způsobů. Hlavně po devadesáti minutách se chceme radovat my.

Po středečním postupu v poháru se i přes výhru 2:0 nad Jihlavou na vás snesla kritika. Zaskočily vás některé negativní reakce?

Já tu kritiku moc nevnímám. Na ten zápas jsem se doma podíval a taky se mi nelíbil. Ale hlavní cíl jsme splnili, postoupili jsme do dalšího kola a tím bych to uzavřel.

Postup mají, výkon špatný. Vůbec nám to nefungovalo, štve trenéra Zlína Jelínka

Jak moc se na šlágr těšíte coby bývalý hráč Plzně?

Všichni se na zápas těšíme, ale podobné je to i u jiných soupeřů. Chceme samozřejmě uspět a udělat radost sobě i fanouškům. Abych řekl pravdu, Plzeň mám rád. Díky ní jsem se dostal do ligy, ale už je to dlouhá doba, co jsem z ní pryč, takže to nevnímám nijak speciálně. Z mého působení už tam je pouze Venca Pilař, který se do Plzně vrátil, nikdo další už tam nezůstal. Žádné další hráče už neznám.

Hraje Viktoria pod trenérem Bílkem jinak než když mužstvo vedl kouč Vrba?

Předtím měla Plzeň více ofenzivnější styl, teď mají hru založenou ba obraně a disciplíně. Tím, že mají obrovskou kvalitu, všechno skloubí dohromady a zápasy v lize zvládají.

Cítíte nyní větší šanci, když soupeři schází několik zraněných hráčů i vykartovaný Mosquera?

Je pravda, že Plzeň má pár zraněných hráčů. Chybět budou Kopic, Kliment nebo i vykartovaný Mosquera. Navíc ve středu večer odehráli strašně těžký zápas v Miláně proti Interu, k tomu cestování. Těchto věcí budeme chtít využít. Doufám, že nám to pomůže. Plzeň má ale široký kádr, super hráče. Myslím, že se absence nemohou vymlouvat.

Co říkáte na to, že při sobotním zápase navléknete speciální dresy a opět po roce se připojíte ke kampani Růžový říjen a podpoří tak onkologické oddělení v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně?

V každém klubu, kde jsem byl, jsem se těchto charitativních akcí. Jsem rád, že Zlín se do této akce zapojuje. Je to pro dobrou věc. Ty dresy se opravdu povedly a vypadají nádherně. Ani ta růžová mi na nich nevadí. (úsměv)