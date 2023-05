Naposledy venku v lize vyhráli předloni v srpnu, přesto jsou odhodlaní a věří si. Fotbalisté posledního Zlína míří do Teplic, kde si nemohou dovolit zaváhat.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v 19. kole FORTUNA:LIGY zdolali Teplice 2:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„V posledních třech zápasech jsme bodovali, i v Teplicích budeme bodovat. Výhra nám hodně pomůže v cestě hrát nejvyšší fotbalovou ligu i příští sezonu,“ je přesvědčený kouč ševců Pavel Vrba.

Optimismem nakazil i hráče. „Jak se nám doposud nedařilo zvítězit ve venkovních utkáních, tak díky vedení klubu, realizačnímu týmu a s podporou fanoušků se nám to po perfektním výkonu podaří zlomit a přivezeme z Teplic veledůležité tři body,“ nepochybuje kapitán týmu FC Trinity Václav Procházka.

Moravané i přes domácí remízu s Jabloncem zůstávají ve FORTUNA:LIZE poslední, ani skláři si příliš vyskakovat příliš nemohou.

Zdroj: Youtube

Tepličtí sice v úvodním kole nadstavbové skupiny o záchranu porazili Pardubice 1:0, od barážové pozice ale mají jen čtyřbodový náskok, takže oběma týmům půjde i na Stínadlech o hodně.

Domácí trenér Zdenko Frťala varuje před ošidností střetnutí. „To, že je Zlín na dně tabulky, neznamená, že to není kvalitní tým. Naopak má enormně zkušený kádr. Rozhodně do střetnutí nejdeme v roli favorita. Je to ale pro nás další souboj, ve kterém chceme uspět. Zlín bude jiný příběh, jiné utkání než bylo to proti Pardubicím,“ míní.

Skláři chtějí před vlastním publikem navázat na předcházející výsledkově vydařené zápasy, herní projev ale chtějí zlepšit.

„Jsme si vědomi toho, že naše hra nebyla moc ke koukání. V tréninkovém procesu na tom budeme pracovat. Jde hlavně o to, že bez míče se těžko odpočívá. Takže chceme být častěji v držení míče, nemít po jeho zisku zbytečné ztráty. Zároveň si uvědomujeme, jak moc důležité utkání to bude,“ říká.

Podle teplického trenéra si hráči uvědomují důležitost situace, tlak je svazuje. „Určitě je v tom psychika,“ přitakává. „Hráči nechtějí nic zkazit, mají odpovědnost vůči fanouškům, ale přesto si myslím, že je potřeba, aby herní kvalita byla vyšší, abychom získali více jistoty. Vše je o psychickém nastavení,“ má jasno Frťala.

Ševcům se proti Teplicím daří hlavně doma na Letné, na Stínadlech už dlouho nezvítězili. Moravané celkově mají problém ve venkovních duelech.

Naposledy vyhráli předloni v srpnu v Liberci 1:0. Od té doby na soupeřových stadionech sbírají jenom porážky či remízy.

Pomoct ukončit dlouhou a nepříjemnou sérii mají i zlínští fanoušci. Klub potřebuje jejich podporu, proto organizuje společný výjezd na sever Čech,

Příznivci mají zdarma cestu i vstupenku. Záchranářská bitva začíná v neděli v 15.00.