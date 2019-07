„Jemelka to lízl, takže to trochu změnilo trajektorii. Já jsem si však balon i tak převzal, ale gólman mi zúžil mi prostor. Tím pádem dobře zasáhl a vyčapal to,“ popsal klíčový okamžik souboje dvou moravských rivalů hostující útočník.

Poznar tutovku zazdil a stejně jako zbytek zlínského týmu na první vstřelenou branku v letošním ročníku stále čeká.

Ševci v úvodních dvou kolech shodně prohráli 0:1 a v tabulce začnou sezonu odspodu. „Nálada je blbá. Nic jiného nemůžeme ani čekat. Je to špatné,“ ví Poznar.

Hráči Fastavu doplatili na těžký los. Doma s mistrovskou Slavií ani na Andrově stadionu proti Olomouci to měli velmi složité, proto se nyní upínají na domácí duel s Libercem. Další ztráta by mohla být hodně bolestivá. „Je potřeba zvednout hlavy, dobře pracovat v tréninku a věřit nastolené cestě. Doufám, že to kýžený úspěch přinese,“ věří zlínská osmaosmdesátka.

„Věci už děláme nějakou dobu. Takže postupně se to aklimatizuje a sedá. V tréninku to vypadá čím dál líp. Škoda, že nepřicházejí výsledky, které potřebujeme,“ pokračuje.

Mužstvo nepropadá panice. Filozofii trenéra Csaplára věří. I Poznar zůstává optimistou. „Myslíme pozitivně a věříme tomu, co říká kouč a co trénujeme. Zatím to bohužel nemá patřičný efekt, ale za další týden to může být úplně jiné. V tréninku to vidím, v zápase to však chybí,“ líčí poctivý forvard.

Ševci doplácejí na individuální chyby, srážejí je poměrně laciné góly. „Nemohu hodnotit kluky vzadu. Se spoustou věcí vzadu si poradili. Bohužel jedna taková nedůslednost nás stála bod,“ mrzí Poznara.

Olomouc ale měla více možností ke skórování a hlavně v úvodu střetnutí rivala pořádně zmáčkla. „Sigma má v sestavě kreativní hráče, dobré fotbalisty. Je to fakt dobrý tým a hodně těžký soupeř, který to prokázal i proti nám,“ ocenil výkon protivníka zlínský střelec.

Hosté pořádně začali hrát až po pauze na pití v první půli, honit výsledek chtěli až na konci, když po trefě Nešpora prohrávali.

„Je to stejná písnička jako se Slavií. My jsme vypadli z role a Sigma se dostala do laufu. My jsme pořádně začali hrát až po obdržené brance,“ říká Poznar, který si vpředu zatím nedokáže úplně vyhovět s navrátilcem Fantišem. Spolupráce nefunguje tak, jak by měla.

„Těžko se mi to hodnotí. Chce to všechno sladit. Hlavně náběhy, aby byly efektivní. Je pravda, že někdy se v tom ztratíme a nevyprodukujeme gólové šance,“ dodává Poznar.