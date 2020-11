/FOTOGALERIE/ Kopal ligu za Zlín, část svého fotbalového života prožil záložník Václav Zapletal v Opavě. Teď je mu pětatřicet, pracuje v přerovské strojírenské firmě, kope v nižší soutěži v Rakousku a do fotbalových tajů zasvěcuje osmiletého syna Kryštofa, velkou radost mu dělá i dcera Eliška.

Václav Zapletal prožíl část kariéry v Opavě. Foto: VLM | Foto: Deník / VLP Externista

V lize strávil pět sezon, nastřádal pětasedmdesát startů, ve kterých nastřílel tři branky a přidal čtyři nahrávky. Nakonec jeho kroky směřovaly do Opavy. Do slezské metropole přišel za vlády trenéra Jiřího Nečka. „Hlavně první rok a půl mého angažmá byl v Opavě parádní. V kabině byla i část kluků, co kopali ještě v Krajském přeboru, jako třeba Dušan Půda, Wirťáci nebo David Sedlář,“ vzpomíná Václav Zapletal. „Dařilo se nám i na hřišti. Další sezonu jsme se rvali o postup až do posledního kola. Nakonec jsme nezvládli zápas v Jihlavě a bylo po radosti. Pro mě to byl smutný, ale zároveň velmi silný zážitek,“ svěřil se Václav Zapletal. Duel na Vysočině byl pro další vývoj opavského fotbalu zlomový. „Asi jsme tenkrát na ligu neměli a mělo to tak dopadnout,“ přemýšlí nahlas bývalý mládežnický reprezentant. „Další sezony už měly sestupnou tendenci, nakonec vše vyústilo v sestup do MSFL,“ konstatoval Václav Zapletal. „V Opavě se sice hrála druhá liga, ale okolí mělo ligové parametry, ať už stadion nebo fanoušky. Ti byli opravdu skvělí. Jezdili za námi i ven,“ chválí dnes už bývalý záložník SFC Opava.