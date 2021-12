Bývalý hráč Bohemky, Brna či Ostravy z vánočních zvyků dodržuje především celodenní půst. „Abychom viděli zlaté prasátko,“ usmívá se sedmadvacetiletý fotbalista.

Nedaleko hlavního města oslaví Vánoce další zlínský záložník Robert Hrubý. „Samozřejmě si také užívám společné chvíle s rodinou. Těšil jsem se hlavně na pohádky a bramborový salát, který jsem měl naposledy snad minulé Vánoce,“ přiznal s úsměvem.

Čas si ale našel i na sport, celou dovolenou rozhodně nezahálel. „Nejsem typ člověka, co by celé volno jen ležel u televize, na to mi stačí pár dnů,“ říká.

Naopak David Tkáč, jenž svátky prožil u rodičů, se těšil hlavně na válení na gauči.

Na Štědrý den ale stihl s kamarády i fotbálek.

Šikovný středopolař se po náročné podzimní části těšil nejvíce na odpočinek. „A taky na jídlo,“ přiznal s úsměvem. „Dřív jsem se těšil jenom na dárky, teď už spíše na tu pohodu s rodinou a kamarády,“ přiznává.

Autor poslední branky ševců v roce 2021 Antonín Fantiš odjel s rodinou ze Zlína do Loun, kde pobyl u rodičů manželky. „Máme tam vždycky super vánoční atmosféru. Děti jsou tu nadšené a moc si to užíváme,“ pochvaluje si.

Zkušený fotbalista si pochutnal na bramborovém salátu a řízku, pobavil se u sledování pohádek a hraní různých společenských her. Z vánočních tradic dodržují lití olova, krájení jablka či pouštění skořápkové lodičky.

„Na Silvestra se chystáme na hory, kde se těším na běžky. Projedu si stopy v horách na Šumavě,“ nastínil své plány.

Domů na Slovensko se konečně dostal záložník Marek Hlinka. Zkušený středopolař měl hodně pestré svátky. „Chodím se pravidelně otužovat, v plánu máme i několik výletů po horách i s pejskem,“ prozradil rodák z Banské Bystrice, který stejně jako parťák Fantiš chce na Silvestra vyrazit na běžky.

Možná nejkrásnější chvíle prožívá během vánočních svátků brankář Matej Rakovan. Dvoumetrový gólman Fastavu očekává narození druhé dcery. „K Vanesce nám přibude Elinka,“ prozradil radostnou novinku.

Rušno kolem sebe bude mít i Lamin Jawo. Gambijský forvard sice Vánoce neslaví, ale po dvou a půl letech se konečně dostal do své domoviny, dovolenou prožije s maminkou a sestrami.

„Jsem velmi šťastný, že se mi to letos podařilo a moc si to užívám. Velmi jsem to potřeboval po všech těžkých chvílích, které jsem v poslední době prožil,“ prohlásil.

Během volna plánuje navštívit i další členy rodiny. „Pojedu k tátovi domů, za nevlastními sestrami a babičkou,“ uvedl.

Poslední týden v roce prožije hlavně na pláži. Přes den se bude slunit, večer chce běhat, protože po sérii zranění se potřebuje dostat zpět do formy.