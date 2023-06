Bez zkušeného záložníka Roberta Hrubého, který se po vypršení smlouvy vrátil zpět do Prahy, aby posílil Bohemians 1905, zahájili v pondělí dopoledne letní přípravu na novou sezonu ve FORTUNA:LIZE fotbalisté Zlína.

Fotbalisté Zlína zahájili letní přípravu na sezonu 2023/2024 | Video: Libor Kopl

„Byl to pro nás důležitý hráč, který nám na jaře hodně pomohl. Byl jsem s ním v kontaktu. Přál jsem si, ať tady zůstane. Z rodinných důvodů a s tím spojenými věcmi se ale rozhodl návrat domů, k rodině. Jeho rozhodnutí respektuji,“ uvedl trenér Zlína Pavel Vrba.

Známý kouč po záchraně ševců v nejvyšší soutěži zůstává v Baťově městě i pro nadcházející ročník.

Zatímco realizační tým předposledního týmu uplynulé sezony v krátké přestávce žádných změn nedoznal, kádr zřejmě projde rozsáhlou obměnou.

Na úvodním tréninku totiž scházel nejen špílmachr Hrubým, ale i útočníci Kozák s Balajem a Silným, obránci Procházka s Jeřábkem nebo záložník Hlinka.

Zda někdo z nich ve Zlíně zůstane, nedokázal Vrba odpovědět. „Jsou to interní klubové věci. Jednání stále nejsou uzavřená, takže do médií teď nic říkat nebudu. O některých věcech se dozvídám postupně. Informace by vám měl dát sportovní ředitel. Nechám to na něm. Do dvou týdnů bude jasno,“ míní devětapadesátiletý odborník.

„Kádr není uzavřený. Nyní nedokážu říct, kdo tady zůstanu a kdo odejde. Ti, co tady ale jsou, by měli pokračovat,“ doplnil.

Podle Vrby hodně záleží na komunikaci hráčů s vedením klubu.

„Hodně důležité bude, jak to dopadne s hrotovými útočníky. Počkám na to, až se kádr doplní a uvidím, jací hráči přijdou. Pak se můžeme bavit dál,“ říká.

Zda o Balaje s Kozákem stál, nechtěl prozradit. „Nebudu říkat, že jsme s nimi byli úplně spokojení, ale pomohli nám k záchraně, což bylo hodně důležité. Teď je otázka spíše pro ně, zda ve Zlíně chtěli zůstat,“ míní.

Jisté je, že v Baťově městě nezůstal Martin Fillo ani Vachtang Čanturišvili. Gruzínec zamířil z Moravy na sever Čech, kde posílil Jablonec.

„Je to jeho rozhodnutí. Šel zkusit štěstí jinde. Svým způsobem mě to mrzí, ale rozhodl se pro změnu. Je to jeho volba,“ zůstal Vrba v klidu.

Start přípravy vynechal Martin Cedidla. Krajní obránce se s českou jednadvacítkou chystá na mistrovství Evropy U21 v Gruzii a Rumunsku.

Rodné Chorvatsko na stejné akci reprezentuje útočník Nedeljko Kovinić. Oba se k mužstvu připojí později.

Zdravotní problémy stále sužují záložníka Davida Tkáče. Talentovaný středopolař sice na úvodním tréninku nechyběl, ale úplně zdravý stále není.

„Chceme, aby se stoprocentně doléčil a až pak naskočil do zápasové zátěže. Pokud nebude fit, tak to nemá smysl,“ ví dobře Vrba.

Vakho míří ze Zlína do Jablonce, vedení klubu řeší další hráče

Ve Zlíně pokračuje jiný klenot, Tom Slončík. O mládežnického reprezentanta se zajímá Baník i jiné kluby.

„Pro budoucnost takového hráče je důležité, aby měl pravidelnou zápasovou zátěž, než aby v lepším klubu seděl na lavičce,“ míní bývalý kouč Plzně či české reprezentace.

Jediným úplným nováčkem v týmu je Kryštof Obadal. Rodák z Uherského Brodu prošel mládeží Slovácka a Slavie, odkud zamířil do Mladé Boleslavi.

V české nejvyšší soutěži ještě nenastoupil. Naposledy hostoval na Slovensku v Pohronie.

„Měli jsme vytipované hráče na určité posty. On je jeden z těch, který nám z toho vyšel. Začne s námi přípravu. Přiznám se, že mám informace spíše od jiných lidí. Uvidíme, jak sis tím poradím. Máme dost přípravných utkání na to, abychom se lépe poznali,“ uvedl Vrba.

První trénink s ligovým týmem na Vršavě absolvovali talentovaní mladíci a odchovanci Alexandr Bužek, Šimon Polášek, Radim Hamalčík, Adam Číž a Patrik Kulíšek. Z hostování v druholigovém Třinci se vrátil Lukáš Hrdlička, šanci dostane i útočník Libor Bobčík, který minulou sezonu strávil v třetiligovém Hodoníně.

„Kluci dostanou prostor a bude záležet jenom na nich, jak to zvládnou. A pokud některý z nich prokáže kvalitu, jakou má Slončík, tak nevidím důvod, proč by nemohl hrát v základní sestavě nebo být v kádru v ligovém kádru,“ říká Vrba.

„Nechte nás chvilku, ať ještě více poznáme mladé hráče. Později budeme konkrétnější a začneme řešit jednotlivé posty,“ žádá novináře i fanoušky.

S fotbalisty Vyškova, které po vzájemných duelech chválil, ale v kontaktu není. „Ve Vyškově jsem nebyl. Lidé z klubu ale zápasy viděly, třeba někoho oslovili. Já o tom nevím,“ tvrdí.

O posílení mužstva se ale na Letné baví neustále. „Třeba za čtrnáct dní přijdu do prvního patra za vedením klubu a řeknu mu, jaký post je potřeba posílit. Třeba vezmeme hráče ze Sparty, Slavie, Baníku nebo Olomouce, kteří tam nebudou mít šanci hrát v základu a budou rádi za hostování ve Zlíně,“ přemítá kouč.

Ševci si užívají dovolenou. Letní přípravu odstartují v pondělí 19. června

Ševci se budou v červenci připravovat výhradně v domácích podmínkách. V úterý a ve středu se tým rozdělí na poloviny, aby hráči absolvovali na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci kondiční testy.

V rámci letní přípravy sehrají pět přípravných zápasů s českými druholigovými týmy a slovenskou Žilinou. Všechna utkání se odehrají v Baťově městě.

První duel je na programu v sobotu 24. června proti Třinci. Na Vršavě pak Zlíňané vyzvou také Žilinu, Opavu a Prostějov.

V generálce před ligovou soutěží se utkají s Líšní. Zápas se odehraje v sobotu 15. července na Letné.

Nová sezona FORTUNA:LIGY začíná o víkendu 22. a 23. července. Ševci soupeře ještě neznají, losovací aktiv je ve středu 21. června.

LETNÍ PŘÍPRAVA FC TRINITY ZLÍN

19. června – zahájení letní přípravy

20. a 21. června – kondiční testy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

24. června: FC Zlín – Fotbal Třinec (areál Vršava, 11.00)

28. června: FC Zlín – Žilina (areál Vršava, 11.00)

1. července: FC Zlín – Opava (areál Vršava, čas bude upřesněn)

8. července: FC Zlín – Prostějov (areál Vršava, čas bude upřesněn)

15. července: FC Zlín – Líšeň (stadion Letná, čas bude upřesněn)

22. července: start podzimní části FORTUNA:LIGY