Produktivní soupeři dál tvrdě trestají chyby Zlína, kterému utíkají důležité body i soupeři, kteří jsou v tabulce těsně před ševci.

Naopak protivníci ze dna tabulky se nepříjemně přibližují. „Nechtěl bych to hodnotit v emocích. Je ale pravda, že inkasujeme laciné branky a sami se na góly naopak nadřeme,“ říká Rakovan. Podobná slova ovšem z úst fotbalistů Fastavu vylézají po každém jarním zápase, přitom chyby se stále opakují.

I slovenského brankáře už to štve, ale spoluhráče radši povzbudí, než aby je seřval. „Člověk se snaží zůstat pozitivní, kluky se snažím podržet,“ líčí.

Nálada v týmu ale není dobrá. Po slušné zimní přípravě to viditelně drhne. Výsledky nejsou, hra je rozháraná, zlepšení v nedohlednu. „Nemyslím si, že by to bylo zase tak špatné. Samozřejmě jsme si podobné problémy nepřipouštěli, ale sami jsme se do nich dostali, takže nemůžeme čekat, že nás z nich někdo vytáhne. Musíme si pomoct sami,“ ví Rakovan.

Při pohledu na los ale nejsou vyhlídky Fastavu nijak povzbudivé. „Všichni jsme věděli, že nás čeká těžké jaro. Musíme se zvednout, dát hlavy nahoru a být silní,“ zakončuje Rakovan.