Herně ani výsledkově, proto doma ve 20. kole FORTUNA:LIGY bez výraznějšího odporu prohráli 0:3 a dál si komplikují život a přidělávají si starosti.

„To ale není o žádné sérii. Chceme bodovat s kýmkoliv, ale je hrozně těžké hrát se soupeřem, jakým je nyní Sparta. Zase je silná, má svoji tvář,“ vidí nejen kouč Fastavu Bohumil Páník.

I když se na těžkou šichtu pečlivě chystali, od začátku se nechytali.

Domácí lepšího soupeři jen marně naháněli, výhru jim vlastními chybami a ztrátami v podstatě nabídli sami. „V první půli jsme byli daleko horší než Sparta, jenom jsme jí sekundovali,“ zlobil se.

Pražané hrozili hlavně po stranách, Plavšič s Krejčím starším dělali svojí rychlostí soupeři velké problémy. „Nezachytávali jsme jejich náběhy, nestačili jsme je bránit,“ souhlasí Páník.

Borci ve žlutých dresech nebyli odvážní ani nebezpeční. Nedokázali déle podržet míč, sebevědomého protivníka vyvézt z rytmu.

Všude byli pozdě. „Nehráli jsme na jednu notu. Buď to pokazil jeden nebo druhý. Hráči se v nepřesném řešení střídali, proto byli takoví rozháraní,“ všímal si.

První šanci Wiesnera sice Zlíňané díky Dostálovi přečkali, ve 20. minutě už ale inkasovali. Po brejku se přesně trefil mladík Karabec.

Pak Plavšič unikl Matejovovi, který ho v šestnáctce fauloval, a Hancko nařízenou penaltu s přehledem proměnil. V nastaveném čase měl na kopačce další branku Karabec, ale Dostála nepřehodil. „Klidně jsme mohli prohrávat víc než 0:2,“ ví dobře Páník.

Moravané chtěli být po přestávce odvážnější, kontaktním gólem utkání zvrátit nebo alespoň zdramatizovat.

Do kolen je ale poslala hrubka gólmana Dostála při rozehrávce, důrazný Kozák vstřelil laciný gól. „Třetí branka nás srazila, protože těžko můžeme potrápit Spartu víc, když prohráváme 0:3,“ poznamenal smutně zlínský trenér.

Favorit ve zbytku utkání kontroloval hru i výsledek, ševci se snažili porážku alespoň zmírnit. Dvakrát zahrozil z přímého kopu Janošek, jednou míč vytahoval od tyče hlavou Kozák. Zblízka ve vyložené pozici minul Jawo. „Ve druhé půli jsme nebyli jenom sekundantem, ale i soupeřem,“ těší alespoň Páníka.

Jinak moc pozitiv v zápase nenašel.

Zlín po návratu z karantény ještě neskóroval, na vítězství čeká už deset kol a dál zůstává na třinácté příčce s náskokem šesti bodů na šestnáctou Mladou Boleslav.

A právě s ní se ve středu utká v dohrávce 18. kola. „Víme, že nás čeká velice důležité utkání. Se Spartou jsme mohli získat nějaký plusový bod, teď se bude hrát o spodek, a pokud budu nervózní já, hráči to na mě poznají a budou na hřišti taky,“ ví dobře. „U fotbalu jsem dlouho, takže vím, že musím spíš anazylovat, vybrat správné hráče, kteří budou po mentální stránce dobře připravení a nevystraší se. Věřím, že do středy najdeme nějakou hraniční mez a dáme mužstvo do kupy,“ prohlásil.

Před záchranářskou bitvou nevyučuje změny v sestavě. Jisté místo nemá ani brankář Dostál, který odchytal všechny letošní ligové duely. „Zamýšlíme, analyzujeme a konzultujeme to s trenérem gólmanů,“ přiznává.

„Standa pokaždé chytí tři, čtyři gólové šance, pak ale udělá fatální chybu a zkazí si celý dojem. „Nebo třeba špatně vykopne míč na soupeře nebo to skončí v autu,“ přidává. „Přitom špičkový gólman musí chytit to, co má, k tomu ještě něco navíc a pak nesmí pustit špatný gól,“ připomíná závěrem.