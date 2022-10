Tým z Uherského Hradiště v nejvyšší soutěži přerušil sérii pěti utkání bez vítězství a dobře se naladil na čtvrteční zápas ve skupině Evropské konferenční ligy proti francouzskému Nice.

„Nemám strach z toho, že bychom v poháru neměli motivaci, ale hlavně v lize musíme podávat kvalitní výkony. V soutěži jsme poztráceli nějaké body, potřebovali jsme se odpíchnout. Nechceme však spoléhat jenom na defenzivu. Věřím, že s výsledky a sebevědomím přijdou i lepší výkony,“ je přesvědčený Svědík.

Svěřence po triumfu chválil především za důsledný, organizovaný výkon a rovněž velkou zodpovědnost především při bránění. „Vyplatila se nám trpělivost a poctivá defenziva. Nejsme totiž mužstvo, které dá z každé šance gól. Ale vzadu jsme dohráli každý balon, soupeře jsme do vyložené šance nepustili,“ těší Svědíka.

Podívejte se: Ševci smutní. Slovácko vládne kraji. Derby rozhodlo po změně stran

Na Letné zavládlo po dalším nezdaru velké zklamání.

„Byl to vyrovnaný zápas. Slovácko si vytvořilo příležitosti, které vedly ke gólu, kdežto my ne. Po banální chybě na začátku druhého poločasu a našem střídání jsme se herně zvedli a byli aktivnější, ale žádnou standardní situaci nevyužili. Ani extra gólovou šanci do organizované obrany Slovácka jsme si nevypracovali. I proto nemáme ani bod,“ povzdechl si trenér FC TRINITY Jan Jelínek.

Více než čtyři tisícovky diváků ovšem postrádaly na trávníku větší napětí, pořádnou zápletku.

Duel byl nezvykle klidný, sudí Machálek nevytáhl ani jednou žlutou kartu, nikoho nenapomínal. „Je pravda, že emoce, živelnost, něco navíc z obou stran tomu chybělo. Asi to bylo důležitostí utkání. Sám čekám od svých hráčů větší drajv,“ přiznává Jelínek.

Jeho tým dál zůstává ve FORTUNA:LIZE na předposledním místě. Zlíňané naplno nebodovali počtvrté za sebou, doma vyhráli jediný z posledních sedmi zápasů.

„Nebudeme se za nic schovávat, je to špatné,“ uvedl Jelínek.

Depresi ale nepropadá. „Tabulka je vyrovnaná. Navíc když v tříbodovém systému zvládneme dvě utkání, posuneme se výš. Ale samozřejmě jsme vnímali, že derby je prom posun v tabulce důležité, i proto jsme hodně zklamaní,“ dodal zlínský kouč.