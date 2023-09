ROZHOVOR/ V pozici generálního manažera FC Zlín zažil už pár těžkých porážek, ta poslední, od plzeňské Viktorie, byla však pro bývalého reprezentanta Zdeňka Grygeru dosti bolestivá. Někdejšímu obránci Sparty, Ajaxu či Juventusu Turín bylo v neděli líto hlavně věrných fanoušků, kteří stojí za klubem a pravidelně chodí na Letnou fandit ševcům.

Generální manažer FC Zlín Zdeněk Grygera. | Foto: FC Zlín

„Pro každého z nás to bylo velmi těžké. Věřím že se ještě více semkneme a budeme se prezentovat týmovou hrou,“ přeje si viceprezident FC Zlín Zdeněk Grygera.

Bylo těžké vstřebat proti Plzni vysokou porážku 1:7?

Pro každého z nás to bylo velmi těžké. I když kvalita byla jasně na straně Plzně, doma ani s takto silným soupeřem nemůžeme prohrát takovým rozdílem. Vysoká porážka nás všechny moc mrzí. Hlavně vůči fanouškům je to zklamání.

Chápete jejich zklamání, frustraci?

Určitě. Vím, že fanoušci na Letnou chodí rádi. Chtějí se bavit fotbalem, podporují nás. Proto chápu jejich zklamání. Po reprezentační pauze se těšili na dobrého soupeře, který vždycky táhne. Chtěli si za hezkého počasí udělat pěkný den a ze stadionu odcházeli zklamaní. Věřili, že to Plzni znepříjemníme, získáme nějaký bod, bohužel zápas byl velmi rychle rozhodnutý. Brzy jsme dostali gól i červenou kartu, proti tak silnému soupeři by to bylo složité i v jedenácti, natož v desíti lidech. Trošku jsme se vzkřísili gólem Vukiho na 1:2, ale vzápětí jsme dostali třetí branku a zbytek utkání se víceméně jenom dohrával.

Trápí vás současná situace, pohled na tabulku?

Já jsem realista. Ve fotbalovém prostředí se pohybuji dennodenně. Vím, jaké možnosti máme a čeho jsme schopní. To, že jsme prohráli s takovým soupeřem je akceptovatelné, ale z výsledku jsem byl velmi zklamaný, což jsem hráčům s odstupem času řekl. Mužstvu ale pořád věřím. Jsem přesvědčený o tom, že se zase zvedneme a budeme i bodově úspěšní.

Baník? Jsme ve složité situaci. Je mi jedno, kam jedeme, tvrdí zlínský Reiter

Týmu schází klasický střelec. Je koncovka největší problém současného týmu?

Můžeme se bavit o útočné produktivitě, na druhé straně s Plzní jsme dostali hodně branek, což není věc ofenzivy, ale celého mužstva. Stejně jako musí všichni bránit, mělo by se i o góly postarat více hráčů. Tak jsme zvládli třeba zápas s Teplicemi, proti kterým se prosadil záložník Tkáč a obránce Cedidla. Děje se to tak ale ve více týmech. My se musíme prezentovat hlavně poctivými týmovými výkony, jaké nás zdobily v nadstavbě nebo v baráži.

Jak moc těžké je přivést do Zlína hráče, kteří budou okamžitými posily?

V létě přišla celkem velká obměna kádru, která už byla na čase. Několika starším klukům dobíhaly smlouvy, zaměřili jsme se na omlazení týmu. Chceme dávat větší příležitost našim klukům, kteří si šanci zaslouží. Ať už jde o Cedidlu, Koláře, Tkáče nebo Slončíka. Dneska už naskakuje i Bužek. Možná jsme jediní v lize, kdo v takové míře dává prostor mladým odchovancům. Na druhé straně jsme věděli, že jsme oslabení právě o ty zkušenější hráče, byť nějaká kostra zůstala. Ale není úplně jednoduché do Zlína přivést hráče z Prahy, z velkých klubů. Prostě to tak je. V létě jsme přivedli hráče, o kterých jsme přesvědčení, že nám pomohou. Někdo ale potřebuje delší čas nebo prostor na sehrání, aklimatizaci. Všechno nejde hned.

Fanouškovskými diskuzemi často rezonuje stadion Letná, který by si jistě zasloužil rozsáhlou rekonstrukci. Souhlasíte?

Je to tak. Taková je prostě realita. Všichni ve Zlíně víme, že by si hráči i diváci zasloužili lepší zázemí a větší komfort. Nějaké debaty probíhají, všichni věříme, že se situace v budoucnu změní.