Porážku na Slovácku už vytěsnili z hlavy, o reprezentační přestávce si psychicky odpočinuli, pořádně potrénovali a nyní už vyhlížejí mega důležitý domácí duel s Českými Budějovicemi. Souboj 25. kola FORTUNA:LIGY se na Letné hraje od šestnácti hodin.

Fotbalisté Dynama doma se Zlínem vedli už 2:0 (na snímku Patrik Hellebrand uniká zlínskému Marku Hlinkovi), přesto nakonec brali za remízu 2:2 jen bod. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Fotbalisté Zlína se po sérii nezdarů potřebují zase nastartovat, konečně chytnout. Ševci pětkrát za sebou nevyhráli, v tabulce jsou poslední. Nálada v kabině FC Trinity i tak zůstává bojovná, sestup si stále nikdo nepřipouští.

„Po reprezentační přestávce nás v sobotu čeká zápas s Českými Budějovicemi, ve kterém budeme hrát čistě a slušně, ale hlavně vítězně za tři body,” říká rozhodně trenér Pavel Vrba.

Situace je však velmi vážná a poslední porážka v derby ševcům jenom přitížila.

Zlín na jaře z osmi pokusů zvítězil pouze jednou, když v 19. kole zdolal doma Teplice, od té doby ale tápe. V Brně a doma s Hradcem Králové pouze remizoval, s Pardubicemi, Spartou a Slováckem vyšel zcela naprázdno.

Proti Českým Budějovicím zaváhat nesmí, další ztráta by jej hodně bolela.

S Dynamem se ševci mohou opřít o pozitivní bilanci ze vzájemných zápasů, s Jihočechy bodovali pětkrát v řadě a uspět chtějí i v sobotu.

Cedidla si užil týden ve Španělsku: Člověku pomůže, když změní prostředí

České Budějovice, které kralují hlavně na Střeleckém ostrově, se ale pod novými trenéry Niklem a Zápotočným zvedly.

Před vlastním publikem dokonce senzačně obraly o všechny body i Slavii, po poslední výhře nad Ostravou 2:1 se v tabulce posunuly do prostřední skupiny na desáté místo.

„Pro nás je dobré, že jsme si teď nahráli nějaké body a jsme více v klidu. Pod tlakem se hraje každému hůře, než když máte nějaký polštář. Ale rozhodně to ve Zlíně nebude nic jednoduchého. Čeká nás určitě těžké a hodně bojovné utkání. My se ale budeme soustředit hlavně sami na sebe, budeme chtít pokračovat v naší hře a vyhrát,“ uvedl na klubovém webu útočník Dynama Roman Potočný.

Bývalý hráč Liberce, Teplic nebo Ostravy v minulosti krátce působil i v Baťově městě.

„Angažmá ve Zlíně mi prospělo, rád na to vzpomínám. Bylo to hezký půlrok. Vyčistil jsem si tam hlavu, chytl formu a vrátil jsem se do Baníku,“ připomíná před sobotním střetnutím jednatřicetiletý fotbalista.

Dres Českých Budějovic nosí také zlínský odchovanec Patrik Hellebrand. Na sourozenecký souboj ale zřejmě znovu nedojde. Trenér Zlína Vrba sází na jiné hráče, středopolař Jan Hellebrand o víkendu nastoupí spíše za třetiligové béčko.

Hrát nebude ani vykartovaný středopolar Robert Hurbý ani Martin Fillo. Zkušený krajní bek si po vyloučení v derby na Slovácku odpykává dlouhý pětizápasový trest, navíc se pod dohledem asistenta připravuje individuálně.

Tvrdý trest pro Filla. Dostal stopku na pět zápasů, skončil ve Zlíně?

Jinak je mužstvo pokupě. K týmu už se připojili obránci Cedidla s Kolářem. Oba beci mají za sebou týdenní soustředění ve Španělsku, kde se připravovali s reprezentační jednadvacítkou na mistrovství Evropy. Záložník Tom Slončík byl zase s českou devatenáctkou v Portugalsku, kde svěřenci trenéra Radka Bejbla neúspěšně absolvovali elitní fázi kvalifikace na ME 2023.

Nyní už jsou všichni zpátky a společně se chystají na sobotní záchranářskou bitvu.

Pětadvacáté kolo FORTUNA:LIGY se ponese ve znamení Víkendu otců. K tradiční akci se připojí i zlínský klub, takže všechny děti do patnácti let mají vstup na utkání zdarma.