Zkušený dvaatřicetiletý forvard otevřel skóre sobotního zápasu hned po 35 sekundách hry. Bleskovou pojistku přidal hned vzápětí opět po přihrávce Youby Dramého. Ševci hlavně díky nejlepšímu střelci zvítězili na stadionu neoblíbeného soupeře 2:0 a posunuli se už na páté místo ligové tabulky.

„Za výsledek i vstup do utkání jsme rádi. Jsou to pro nás super tři body,“ zářil hrdina Fastavu, jemuž veškerou slávu nevídaným gestem fair-play sebral domácí Michal Papadopulos.

Co říkáte na tak rychlý gól?

Kdysi jsem takto podobně rychlý gól dal. Bylo to ale ještě ve druhé lize. V nejvyšší soutěži jsem se takto rychle trefil poprvé. Balon se tam vykulil, trefil jsem to dobře. Pecka. Co víc si přát, než takovýto vstup do zápasu.

Vstup do utkání vám vyšle naprosto skvěle, že?

Je to tak. Vstup do utkání byl naprosto famózní. Nepamatuji si, že bych někdy dal takto rychle dva góly po sobě. Z naší strany to bylo hodně povedené. Myslím si ale, že jsme pak z některého protiútoku mohli vytěžit další branku, který by nám definitivně uklidnil. Za stavu 2:0 jsme trošku panikařili, nechtěli jsme inkasovat. Standa Dostál nějaké šance Karviné pochytal.

Jak moc vám pomohla předcházející výhra s Plzní?

Jak už jsem to říkal dříve, nám hrozně moc pomohla výhra v Českých Budějovicích, kde jsme otočili nepříznivý stav z 0:1 na 2:1. S tím jsme vstupovali do utkání s Plzní. Těžký zápas jsme taky zvládli a stupňovalo se to. Věděli jsme, že v Karviné máme velmi špatnou bilanci. Po postupu do ligy jsme tady nevyhráli, dokonce jsme ještě nevstřelili ani gól. Měli jsme to na paměti, říkali jsme si to. Určitě jsme to chtěli zvrátit. Bylo nastavené, jak by tým nastavený do zápasu. Ono se nám to v utkání pak i vrátilo.

Jak probíhala komunikace u gólu Karviné, který rozhodčí Orel nakonec neuznal?

Rozhodčí se šel podívat na video. Předtím říkal, že to úplně neviděl. Já jsem už předtím komunikoval s Michalem Papadopulosem, který mi potvrdil, že míč tečoval. Potom pan Orel ukázal, že gól platí. Já jsem ho na naši diskuzi s Michalem upozornil a on se ho šel zeptat. Michal naprosto fantastickým férovým gestem řekl, že to tečoval. Za toto gesto je vítěz zápasu hlavně on. To se dneska jenom tak nevidí. Kdyby řekl cokoliv jiného, sudí by branku znal, takže klobouk dolů. Doufám, že se to Michalovi vrátí v dobrém a už třeba příští zápas dá nějaký gól. Tohle gesto bylo fantastické.

Nemyslíte si, že to rozhodčí měli sami vidět?

Mě mrzí, že to rozhodčí nechali dojít až k tomu, že se Michal musel přiznat. Že to neviděli už na tom videu nebo to nepískli dřív. Škoda, že se zbavili odpovědnosti. Na druhé straně jsem rád, že takový gentlemani, jako je Michal, ještě nevymřeli.

Souhlasíte, že pokud by branka platila, bylo by utkání ještě pořádné drama?

Jednoznačně.

Bylo ještě nějakých patnáct minut do konce zápasu a Karviná byla v tlaku. Měla různé nákopy, furt hrozila. Kdyby snížila, určitě by jí narostla křídla. Ten gól byl důležitý.

S jakým záměrem jste šli do druhé půle?

Jednoznačně neinkasovat.

Jak moc vás mrzí nedotažené akce s Dramém ve druhém poločase?

Vím co myslíte. Měl jsme v plánu, že mu to dám, ale prováhal jsem správnou chvíli. Potom jsem to chtěl řešit přihrávkou na Jiráčka doprostřed, to ale domácí zachytili. Takových věcí v zápase bylo víc. Toto je trošku chyba, že jsme při protiútocích nebyli až tolik klidní. Určitě jsme mohli přidat víc gólů a hlavně se dostat do více šancí.