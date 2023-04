Naposledy doma zválcovali České Budějovice, před týdnem ale neuspěli v Liberci. Fotbalisté Zlína v boji o záchranu FORTUNA:LIGY potřebují zase zabrat. V sobotu na Letné od šestnácti hodin hostí Olomouc, k udržení předposlední pozice musí bodovat.

SK Sigma Olomouc - FC Trinity Zlín, Mojmír Chytil | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Výborný kolektivní výkon a proměňování našich šancí v góly, to je vítězná cesta za třemi body nad Olomoucí,“ říká trenér Zlína Pavel Vrba.

Více ze ševců k souboji s Hanáky nedostanete. Hráči mají dál od vedení zákaz mluvit s novináři, plně se koncentrují na víkendový duel, svoji práci.

Situace není ideální. Ševci jsou dál pod tlakem, v tabulce předposlední.

Před Pardubicemi jsou ale jen díky lepšímu skóre. Aby se udrželi před Východočechy, musí uspět s Olomoucí. Spoléhat na zaváhání protivníka nejde.

Do konce základní části zbývají čtyři kola, před klíčovou nadstavbou Zlíňané potřebují snížit ztrátu na soupeře před sebou. Třinácté Brno i čtrnácté Teplice nyní mají o pět bodů víc.

„Pořád je to nahoru a dolů. Máme podařený zápas, vysoko vyhrajeme, a když to máme potvrdit, tak selžeme. I tak ale pořád věřím, že se zachráníme a že mužstvo rozhodující zápasy odehraje stejně jako s Českými Budějovicemi, kdy ukázalo, že na to má. Chyby, které jsme ale udělali v Liberci, mě ale moc do klidu nedostaly,“ prohlásil Vrba.

Sigma je na tom daleko lépe. Bojuje o pozici v elitní šestce, na jaře prohrála jenom na Slavii, v ostatních duelech bodovala a i proto živí naději na účast v evropských pohárech.

Ztrátu s Bohemians, se kterými Hanáci remizovali 2:2, se pokusí odčinit ve Zlíně.

„Doma jsme na to měli, byla to škoda. Teď cítím, že tým je nastavený tak, že nic jiného než výhru nebereme. Pokud chceme atakovat čtyřku, tak ji potřebujeme,“ uvedl na klubovém webu Milan Kerbr, vedoucí olomouckého týmu a asistent trenéra Jílka.

Moravským rivalům půjde ve vzájemném souboji o hodně. „My se chceme dotáhnout na soupeře před námi a udržet se v šestce, Zlínu jde zase o život. Hraje o všechno a každý bod pro ně bude důležitý, zvlášť doma,“ ví Kerbr.

Podle něj ševci budou hrát jinak než naposledy klokani. „Každý trenér a tým mají nějakou svou vizi. Naši trenéři znají pana Vrbu a on zase je. Věřím, že budeme dobře nachystaní. Důležité bude zvládnout osobní souboje,“ soudí Kerbr.

Ševci v cestě za záchranou sází na zkušenosti, Hanáci spoléhají na kanonýra Chytila a další borce.

„V poslední době nám to docela herně šlo. Pokud to zopakujeme, budeme zarputilí a odbojujeme to, tak rozhodně máme na to uspět. Věřím, že prokážeme naši fotbalovou kvalitu, dáme góly a zvítězíme,“ dodal Kerbr.

Atraktivní duel 27. kola FORTUNA:LIGY začíná na Letné v sobotu v šestnáct hodin.