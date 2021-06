Dvojnásobný ligový šampion přestoupil do Zlína z Baníku Ostrava, na Letné podepsal dvouletou smlouvu. „Jsem rád, že mi ji Zlín nabídl,“ přiznává v rozhovoru pro klubový web první letní akvizice čtrnáctého týmu FORTUNA:LIGY.

„Ve Zlíně znám spoustu hráčů, se kterými jsem dříve hrával. A právě od nich vím, že jsou tady kvalitní fotbalisté a super lidi do kabiny. Jelikož jsem poslední zápasy v Baníku už tolik nehrál, sedl jsem si s vedením i trenérem Zlína a rozhodl se, že do toho s nimi půjdu,“ přidává.

Důležitou roli v příchodu Filla do Baťova města sehrál také Václav Procházka. Zkušený zadák ve Fastavu prodloužil o rok smlouvu, někdejšímu parťákovi z Plzně nebo i z Ostravy příchod do Zlína vyloženě doporučil.

„Známe se celý život, už od základní školy. Hráli jsme spolu v dorostu a pak i v A týmu a potkali se i v Baníku Ostrava, kam jsem ho přemlouval, aby nám šel pomoct. Teď se role zase lehce otočily. Když se dozvěděl, že jednám se Zlínem, hned mi volal a dalo by se říct, že přemlouval on mě. Zlín mi chválil a možná i to nakonec rozhodlo,“ přiznává bývalý hráč norského Stavangeru či či anglického Brentfortu.

Známý fotbalový cestovatel, jeho tělo zdobí výrazné tetování, se těší nejen na nové město, ale i lidi v klubu nebo spoluhráče.

„Je to nová výzva a taky můj další milník. S manželkou jsme to počítali a nyní se budeme stěhovat již po třinácté,“ hlásí s úsměvem.

Většinu kariéry ale odchovanec plzeňské Viktorie prožil v Česku. Ve FORTUNA:LIZE vystřídal pět klubů a v nejvyšší soutěži odehrál úctyhodných 336 utkání.

„Nějaké zkušenosti už mám a mohu je týmu nabídnout. Jsem vítězný typ, nenávidím porážky. Na hřišti bych se pro tým rozkrájel, navíc mohu hrát na více pozicích,“ připomíná.I když dříve nastupoval hlavně na křídle, v Baníku se z něj stal ofenzivní krajní bek.

„Vyplynulo to z nouze, ale nějak jsem se tam osvědčil a hrál jsem to další rok a půl. Myslím si, že mi to svědčilo, ale považuji se za ofenzivního hráče, protože vpředu mě to vždycky bavilo nejvíc,“ přiznává s úsměvem.

Taky ale může hrát i ve středu hřiště pod hrotovým útočníkem. „Myslím si, že důvod, proč mě Zlín kupoval, byla právě ta variabilita. Mně to nikdy nevadilo. Tam, kde mě bude trenér potřebovat, tam budu hrát,“ tvrdí.

Fillo, který v Baníku zažil bývalého zlínského trenéra Páníka, se těší na spolupráci s mladým koučem Jelínkem. „Prochy (Václav Procházka – pozn. red.) mi ho chválil. Snad to bude fungovat,“ věří.

S novými spoluhráči se zkušený fotbalista potkal před pár týdny. Ostrava na konci uplynulé sezony přehrála ševce 4:2. „Tehdy mě překvapilo, že vzhledem k jejich rozpoložení to rozhodně nezabalili a dokázali zápas zdramatizovat,“ oceňuje.

„Nakonec pro nás byla obrovská dřina zápas zpět naklonit na svoji stranu. To je velké pozitivum, které jsem poznal na vlastní kůži. Kluci bojovali až do konce a takhle to má být,“ dodává.