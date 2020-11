Vítězství si vážíme, ale dál zůstáváme nohama na zemi, říká Páník

Trvalo to dlouhých dvanáct let, ale čekání nakonec stálo za to. Fotbalisté Zlína porazili favorizovanou Plzeň po sedmi ligových duelech, doma Viktorii skolili poprvé od října 2008. Bývalý klub před prázdnými tribunami pokořil Tomáš Poznar. Zkušený forvard ve 38. minutě přesně zakončil parádně sehranou akci a Fastavu zajistil nečekanou, ale o to sladší výhru 1:0.

Prvoligoví fotbalisté Fastavu Zlín (ve žlutém) proti Viktroii Plzeň | Foto: Deník / Martin Břenek