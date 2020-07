„V dohrávce s Karvinou a Olomoucí určitě nenastoupím,“ přiznává na klubovém webu odchovanec Mladé Boleslavi.

Autor tří ligových branek chce být připravený na start nové sezony. „Abych se mohl zapojit do přípravy s týmem a byl schopný zabojovat o místo v sestavě,“ říká Vraštil, který může nastoupit jak v obraně, tak i v záloze.

O své roli a pozici v mužstvu s koučem Páníkem ještě nemluvil. „To bude na pořadu dne až v době, kdy budu na sto procent připravený do tréninku a hry. Trenér ví, že má hlavní pozice je v obranné řadě. Alternovat však mohu i uprostřed záložní řady,“ připomíná.

I když má za sebou složité období, nyní se cítí dobře. Operované koleno drží, žádné jiné problémy nemá. „Můj zdravotní stav se den ode dne zlepšuje. Pomalu, ale jistě se dostávám do fáze, kdy budu trénovat bez omezení,“ svěřuje se šestadvacetiletý fotbalista, který se vrátí na trávníky po více než roce.

I když Vraštil dlouho laboroval, černé myšlenky se mu hlavou nehonily. Žádné chmury zahánět nemusel. „Já si ihned po zranění dal do hlavy, že to není žádná komplikace a problém. Že je to pouhá překážka v mé cestě a z nějakého důvodu to přišlo a asi to tak i má být. Moc jsem se s tím nezaobíral a spíš se snažil na tom hledat pozitiva než negativa. Myslím si, že jsem to zvládal velmi dobře,“ prohlásil.

I na operaci kolena a dlouhé pauze se snaží najít něco něco pozitivního. „Byl jsem více s rodinou, s manželkou a měl čas se věnovat dokončení studia,“ líčí zlínský obránce, jehož místo v kabině zůstalo po většinu roku volné.

Po výrazných zimních změnách se bude muset Vraštil s některými novými spoluhráči ještě více sžít. Problém v tom ale nevidí. „Během individuální přípravy jsem trénoval ve Zlíně, takže jsem byl v kontaktu se všemi lidmi v klubu. Myslím si, že jsem měl dostatek času všechny poznat. Věřím, že v přípravě se vztahy ještě zlepší,“ dodal rodák z Jilemnice.