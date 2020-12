Obránce Lukáš Vraštil se ale krátce po svém přestupu vážně zranil, po operaci kolena dlouho laboroval.

Minulou sezonu vynechal, šanci po dlouhé a náročné rekonvalescenci dostal až v předposledním podzimním zápase letošního ročníku proti Pardubicím.

Šestadvacetiletý zadák nezklamal, svým poctivým výkonem pomohl ševcům udržet vzadu nulu a získat alespoň bod.

„Hrálo se mi celkem dobře. Před zápasem tam samozřejmě lehká nervozita byla, ale jak utkání začalo, tak to ze mě víceméně spadlo,“ přiznává.

I když po dlouhé pauze působil jistě, chybám se úplně nevyvaroval.

„Bylo to tam pár nervóznějších momentů, kdy jsem třeba jednoduše ztratil balon, ale jinak jsem se celkem brzy zklidnil, hrálo se mi dobře,“ tvrdí.

O své nominaci do základní sestavy se dozvěděl až v den utkání.

Indicie od kouče Páníka už ale dostal v týdnu na trénincích.

„Sestava se krystalizovala, takže jsem očekával, že můžu nastoupit,“ uvedl bývalý hráč Mladé Boleslavi, Brna či Baníku Ostrava.

I když v systému se třemi obránci nikdy předtím nehrál, problém s adaptací neměl.

Pomohlo mu i modelové utkání, které fotbalisté Zlína absolvovali uprostřed týdne místo odložené ligové bitvy se Slavií.

„Nevím, jestli jsem to někde hrál, možná pár zápasů, ale všechno je to o zvyku. S kluky jsme si to trošku osahali, v zápase to celkem šlo,“ míní.

Moravané si vzadu počínali výborně, nováčka do vyložené šance nepustili.

Sami naopak hrozili, v Ďolíčku si vypracovali snad pět tutovek.

„Je fajn, že jsme oproti poslednímu utkání v Příbrami měli tolik šancí, ale zase je hodně velká škoda, že to neproměníme. Kdybychom to tam dotlačili, mohli jsme slavit,“ ví dobře.

Takto ševci museli brát pouze bezbrankovou remízu. „Venku jsme sice získali plusový bod, ale celkově výsledek vnímám jako ztrátu,“ prohlásil.

„Bohužel nám chyběla poslední tečka, abychom dali gól a odvezli si všechny body. Jinak je důležitá alespoň nula vzadu,“ dodává.