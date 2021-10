„Úleva byla velká. Jsem šťastný, že jsme vyhráli,“ přiznal hned po utkání přímo na ploše drnovického stadionu, kde se pohárový duel odehrál.

Dvanáctý tým FORTUNA:LIGY ve druhé půli hazardoval se svým účinkovým v celostátním poháru. Inkasoval vyrovnávací gól, přečkal střelu do tyče i ruku střídajícího Nečase v pokutovém území, kterou sudí Zelinka nechal bez povšimnutí.

„Prodloužení bylo nepříjemné, penalty by byly jenom loterie. Proto jsme nechtěli, aby to do nich došlo. Jsme rádi, že nám to tam padlo, že jsme to po sérii nepříznivých výsledků zvládli vítězně. Je to pro nás důležitá psychická vzpruha. Budeme se soustředit na další zápasy v lize,“ prohlásil Vraštil.

Rozhodující moment vyrovnaného střetnutí přišel až ve 114. minutě. Vraštil nejprve hlavičkoval po rohu do břevna. Míč se k němu následně vrátil po sérii špatných odkopů vrátil a důrazný středopolař i díky špatnému vyběhnutí domácí gólmana Esseleho strhl výhru na stranu Fastavu.

„Oproti prvnímu poločasu, kdy mě brankář zboural, jsem ho tentokrát předčil. Udělal jsem to dobře. Jsem rád, že jsem ho takto přečůral,“ radoval se šťastný střelec.

Jinak ale kamerunského gólmana , který na jih Moravy nedávno přišel z béčka francouzského Lyonu, neřešil. „Nevnímám to. Nekoukám, kdo proti mně hraje. Dostal příležitost, chytal dobře. Až na tu situaci u mého gólu, to asi nevyhodnotil dobře,“ míní bývalý hráč Brna, Ostravy a Mladé Boleslavi.

Sedmadvacetiletý fotbalista pohárovou trefu věnoval babičce, jeho velké fanynce. „Vždycky je ráda, když dám branku. Tato je pro ní,“ vzkázal na dálku.

Vraštil nastoupil proti Vyškovu ve středu zálohy na pozici číslo šest. Nahradil zraněného Hlinku i Condeho, jenž odcestoval do Afriky pro víza. „Je mi jedno, kde hraji. Jsem rád, že jsem na hřišti a mohu pomoct týmu k dobrým výsledkům,“ prohlásil.

Ševci duel proti soupeři z nižší soutěže nepodcenili. Trenér Jelínek nasadil do utkání nejsilnější možnou sestavu, doma nechal jen marody. „Hráli jsme v plné sestavě. Kdo byl zdraví, nastoupil,“ přitakal.“

Druholigový nováček ale kousal, favorita trápil. „Vyškov jsme dostali na koně vyrovnávacím gólem. Zjistili, že to s námi jde. Byli nebojácní. V závěru jsme je ale přetlačili,“ oddechl si.

Skupinka zlínských fanoušků se tak do Bařťova města mohla vrátit spokojená. I domácí příznivci ocenili své hráče potleskem, pohárový duel si užili, byť se o půlhodiny protáhl, což jen málokdo chtěl.

Kulisy drnovického stadionu, kde se kdysi hrála nejvyšší soutěž i evropské poháry, si ale dlouhé drama zasloužily. „Nikdy předtím jsem tu nebyl, prostředí ale bylo příjemné,“ uvedl.

„Stadion je útulný, tribuny blízko hřiště. Navíc přišlo hodně lidí, diváci fandili, takže kulisa byla příjemná,“ pochvaloval si atmosféru.

Nad dalším pohárovým soupeřem nepřemýšlel. „Je mi jedno koho nám nalosují,“ tvrdí. „Budeme chtít postoupit dál, takže je jednom, kdo proti nám bude stát,“ dodal závěrem.