„Byla to hraniční ofsajdová situace, vabank. Naštěstí mě míč trefil a gól to nebyl. Štěstí pro nás,“ oddechl si společně se zbytkem týmu pravý stoper Fastavu. Ševcům výrazně pomohl udržet čisté konto.

Jinak posílení Slezané v úvodním jarním ligovém duelu moc velkých příležitostí ke skórování neměli.

Ševci letošní premiéru zvládli obstojně, na hřišti posledního mužstva FORTUNA:LIGY vydolovali alespoň bezbrankovou plichtu. „My jsme samozřejmě chtěli vyhrát, ale bod bereme, protože to bylo remízové utkání,“ je přesvědčený Vraštil.

Šestadvacetiletý zadák litoval hlavně neproměněných šancí a nedotažených akcí. „Naši rychlí kluci vpředu hodně zlobili, jenom škoda, že nic nedotáhli. Proměníme to ale příště a vyhrajeme,“ burcuje bývalý hráč Brna, Mladé Boleslavi či Ostravy.

Na spoluhráče z útoku se ale nezlobil. „Kluci podali dobrý výkon. Dělali, co mohli,“ zastal se Jawa a Dramého, kteří některé věci nevyřešili dobře. „Budou se zlepšovat,“ věří Vraštil. Více spoluhráče rozebírat nechtěl.

Odmítl také hodnocení výkonu Opavy, která v zimě přivedla osm nových hráčů a hned sedm posil zasáhlo do sobotního střetnutí. „My jsme se soustředili na sebe, na náš výkon. Soupeř byl těžko čitelný. Nevybavuji si ale, že by měl břevno nebo tyč,“ uvedl.

Vraštil se po operaci kolena a dlouhé pauze definitivně usadil v sestavě Zlína, celý zápas odehrál potřetí za sebou. „Cítím se velmi dobře, fyzicky stejně jako před pauzou. S přibývajícími minutami se to zlepšuje i herně. Utkání mi dodávají čím dál větší jistotu,“ přiznává.

Ani hra na tři stopery mu nevadí. Napravo tříčlenné linie se cítí komfortně. „Celkem nám to vyhovuje. Soupeře pouštíme do minima šancí,“ těší ho.

Proti Fastavu se neprosadil ani Smola. Urostlý fotbalista se do Česka vrátil z Rumunska, kde nastupoval v jednom týmu společně s ex-zlínském Bačem. Proti Zlínu neudeřil, ani do šance se neprocpal. „V soubojích je chytrý, jde dobře do hráče. Souboje s ním jsou těžké. Nějaké jsem vyhrál já, nějaké on. Gól nám ale nedal, což byl můj úkol, takže dobrý, usmíval se Vraštil.

Náladu mu nepokazil důrazný forvard ani mrazivé teploty. Obránce Fastavu se dokázal zahřát. „Během zápasu zimu necítím," tvrdí. „Samozřejmě v tomto počasí se občas člověk nechce vyběhnout. To jsou ale věci, které neovlivníme. Jsme hlavně rádi, že můžeme hrát zápasy. Víc neřešíme," dodává.