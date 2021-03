Fotbalista Zlína, který ve středu oslavil sedmadvacáté narozeniny, se totiž sžívá s novou rolí. Manželka Sabina mu den po utkání v Olomouci porodila dceru Amálku, takže z bývalého hráče Brna, Mladé Boleslavi nebo Ostravy se stal hrdý tatínek.

„Samozřejmě to není nic jednoduchého, ale zatím si to užívám. Je to radost,“ září Vraštil.

Zrovna se chystal na zápas v Olomouci, když mu zazvonil telefon se zprávou, že manželka bude brzy rodit. Stoper Fastavu tak v noci opustil hotel i tým a vydal se za ženou, aby jí byl v životní chvíli nablízku. I když to měl Vraštil poněkud hektické, nakonec spěchat úplně nemusel.

„Trvalo to celkem dlouho. Z Olomouce jsem odjel o půl druhé v noci a my rodili až o půlnoci, takže jsem měl celý den na to, abych si to užil. Byl to pro mě velký zážitek,“ říká.

Holčička Amálka přišla na svět v neděli 28. února, od té chvíle jsou Vraštilovi tři. „Už nejsem na prvním místě já ani žena, ale naše dcera. Svět se úplně otočil, všechno se točí kolem malé,“ říká. „Snažíme se, aby byla spokojená. Spánek je sice horší než býval, ale menší únavu nahradím elánem, který teďka po tom štěstí, co nás potkalo, mám,“ přidává s úsměvem.

Dcerka zatím hrdé rodiče příliš nezlobí. „Malá je hodná. V noci k ní ani moc nevstávám. Občas ani nevím, že něco proběhlo,“ směje se. „Zároveň jsem ale pořád nastražený, abych byl připravený na to, co se bude dít,“ doplňuje.

Narození prvního potomka Vraštil se spoluhráči oslavil. Do kabiny přinesl občerstvení, padla i nějaká štamprle. „Bylo to takové lehké zapíjení,“ přiznává.

Jinak do společné týmové kasy nic platit nemusí, brankář Dostál jej ušetřil. „Doufám, že tímto je to stvrzené,“ přeje si.

Na Letné je po třech zápasech bez porážky čas i na srandičky.

Do Zlína se vrátila dobrá nálada. I když ani po sérii nezdarů nikdo ve Fastavu nepropadal skepsi, nešířil negativní energii, nyní je situace mnohem lepší než před pár týdny, kdy se ševci strachovali o záchranu v nejvyšší soutěži.

„Vždycky je lepší, když se daří, než když se prohrává,“ připomíná Vraštil. Na zlepšené výkony a výsledky mužstva ale Vraštil doplatil.

Zatímco před Vánoci a v lednu nastupoval pravidelně, po karanténě ze sestavy vypadl a nyní dál zůstává mezi náhradníky.

„Chci hrát, to je jasné, ale vůbec mě to nemrzí,“ tvrdí. „Klukům se daří, hrají dobře, takže není důvod cokoliv měnit. Pro mě je důležité, že jsem zdravý, mohu naplno trénovat a s kluky být. Člověk si po té dlouhé pauze užívá i zápasy na lavičce,“ přiznává s úsměvem.

Ševci se v sobotu podruhé za sebou představí doma. Po pražských Bohemians 1905 do Baťova města dorazí České Budějovice, které jsou v tabulce čtyři body před Zlínem, takže v případě výhry se Moravané přiblíží víkendovému soupeři na jediný bod. „Čeká nás náročný zápas. Doufám, že to zvládneme,“ přeje si.

Dynamo je na tom opačně než Fastav. Po výborném nástupu do jara to Jihočechům drhne.

Bíločerní v lize nevyhráli čtyři kola, minulý týden vypadli i v osmifinále poháru. „Poslední zápasy jsem nestíhal, takže nevím, jak na tom jsou, ale České Budějovice mají poměrně vyrovnaný kádr, dobré hráče, takže to bude těžké utkání,“ očekává. V týmu soupeře žádného kamaráda ani bývalého spoluhráče nemá, soustředit se tak může na sebe a svůj výkon. Třeba coby čerstvý otec dostane zase šanci.