To nejlepší přišlo na konec. Fotbalisté Zlína nadělili věrným fandům parádní předvánoční dárek, jasnou výhru nad Hradcem Králové 4:0. Ševci závěrečné letošní střetnutí rozhodli svým nejlepším prvním poločasem v samostatné ligové historii. Dvakrát skóroval Filip Žák, po jedné brance přidali Jakub Janetzký a Lukáš Bartošák.

Ohňostroj po utkání fotbalistů Zlína s Hradcem Králové | Video: Libor Kopl

„První poločas byl z naší strany fantastický, ani jsme v to nedoufali. Přáli jsme si po výprasku v Liberci odevzdat zodpovědný výkon. I dílem našeho brankáře se nám povedlo proti Hradci udržet nulu,“ pochvaloval si kouč Zlína Bronislav Červenka.

Jeho tým si poradil i bez vykartovaných obránců Cedidly, Černína a záložníka Slončíka.

Ševci byli proti votrokům neskutečně efektivní. V gól přetavili všechny své čtyři střely. Zatímco Dostál hosty několikrát bravurně vychytal, na druhé straně si Slovák Bajza pořádně nesáhl na míč a bylo to 4:0!

„Zápas pro nás začal fantasticky. Bylo nádherné, co jsem předvedli v prvním poločase, jaké jsme měli přechody, jak jsme řešili gólové situace. Přitom to pro nás vůbec nebyl jednoduchý zápas. Hradec má kvalitu, podpořenou výbornými výkony v posledních utkáních. I v prvním poločase měl dva, tři výborné momenty, jednou se míč otřel o břevno,“ říká.

Žák se odvděčil za šanci, za Zlín se trefil i v lize. V lednu jej čeká operace

Moravané ale všechno ustáli a duel i díky famóznímu rekordmanovi Dostálovi bez vážnějších problémů dovedli do vítězného konce.

„Soupeř tam dal vysoké hráče, dával do šestnáctky nebezpečné míče a my jsme si to špatně rozebírali. V těch chvílích nás podržel Standa Dostál, který vytasil tři nebo čtyři fantastické zákroky. To nám pomohlo, trošku nás to uvolnilo. Od nějaké 65. minuty už to pak bylo méně hektické, soupeř už neměl takový tlak. Nakonec se to uhrálo na 4:0, což je paráda,“ radoval se Červenka.

Ševce po příchodu na Letnou vedl v šesti ligových duelech, získal v nich slušných osm bodů a jako bonus mužstvo dovedl i do čtvrtfinále MOL Cupu.

Zdroj: Libor Kopl

„Určitě jsme nečekali, že uhrajeme tolik bodů. Jsme rádi, že jsme se přiblížili soupeřům před námi, pauza bude o něco příjemnější, ale pořád to nic neznamená. Nezvládneme jeden zápas jako v Liberci a zase spadneme na dno,“ ví dobře.

„Do jarní části půjdeme s pokorou a obrovským respektem. Čeká nás obrovsky náročný půlrok, na který se chceme co nejlépe připravit,“ přidává odhodlaně.

Zlínští přezimují ve FORTUNA:LIZE na předposledním patnáctém místě s jednobodovou ztrátou na čtrnáctou Karvinou. Horší jsou nyní jenom České Budějovice.

Na Letné nyní začnou řešit posílení a doplnění mužstva. Zlín potřebuje hlavně útočníka, defenzivního záložníka a krajního hráče. „Sháníme na všech možných místech. Chceme přivést tři nebo čtyři hráče,“ říká Červenka. „Budeme však brát pouze takové, kteří se skutečně typologicky hodí do našeho týmu, skutečně zvednou kvalitu i konkurenci, jinak nevezmeme nikoho a radši využijeme zdejší mladší hráče,“ přidává.

Červenka počítá s tím, že se případné nové akvizice objeví v Baťově městě už na startu zimní přípravy, v pondělí 2. ledna. „A je jedno, zda půjde o hráče na přestup nebo na zkoušku. Potřebujeme dva nebo tři týdny, abychom se na ně podívali,“ uvedl.

Famózní Dostál deptal střelce Hradce a přepsal klubový rekord: Bavilo mě to!

Fanoušci dál spekulují nad návratem útočníka Poznara z Polska, Červenka jeho příchod ale nepotvrdil.

„Debatovali jsme o něm, ale Poznyho jsem nyní neřešil. Soustředil jsem se na tým, poslední kola. Možná s ním je vedení v kontaktu,“ uvedl.

Komplikací je plánovaná operace kolena forvarda Žáka, pryč je Bosňan Pidro, jenž kvůli vízům odcestoval z Česka. „Čekáme, jestli a kdy se nám vrátí. Zatím to není úplně jasné,“ přiznává kouč.

Poločas snů, pak údržba. Ševci na závěr podzimu zničili Hradec Králové

V posledním zápase dal za rozhodnutého stavu šanci mladíkům Švachovi, Kulíškovi či Poláškovi. Trojice odchovanců si před Vánoci odbyla prvoligovou premiéru. Podle Červenky to ale žádný dárek nebyl.

„Hodili se nám postově. Janetzký měl kartu, nechtěli jsme, aby třeba nedostal červenou. Proto jsme tam dali Kuldu (Kulíška). Mladý Švach vypadá na tréninku velice dobře. To samé platilo v týdnu pro Bobčíka s Poláškem. Není to o tom, že bychom jim chtěli dát nějaký start zadarmo,“ vysvětluje.

Zdroj: Libor Kopl