„Věřím, že Michal naváže na povedené výkony z podzimní části slovenské ligy a pomůže nám v jarní části zpevnit naše obranné řady,“ uvedl generální manažer FC Trinity Zlín Zdeněk Grygera.

Devětadvacetiletý Jeřábek patří mezi odchovance pražské Dukly, v české nejvyšší soutěži nastoupil do 141 duelů, v nichž šestkrát skóroval. V minulosti působil také v Teplicích a Jablonci.

Jak se zrodil váš příchod do Zlína?

Vedení Zlína mě v týdnu oslovilo, zda bych sem nepřijel na pár tréninků, tak jsem ve středu dorazil a vypadá to, že tady zůstanu. (úsměv)

Návrat do Česka byla vaše priorita?

Já jsem byl otevřený všem možnostem, ale když se ozval Zlín, neváhal jsem. Třeba loni jsem zbytečně dlouho čekal, což se mi úplně nevyplatilo. Nyní jsem chtěl mít o budoucnosti jasno co nejdřív. Jsem rád, že jsem zpátky v Česku a že tady budu hrát na nejvyšší úrovni. Těším se na to, že pomohu Zlínu k záchraně, že společně udržíme udržíme.

V Michalovcích jste nechtěl zůstat?

Po sportovní stránce jsem tam byl spokojený. V Michalovcích jsem měl dobrý půlrok. Byli jsme ale takto předem domluvení, že tam strávím jenom podzim. Takto byla smlouva nastavená, abych hrál pravidelně a dostal se zpátky do formy. Samozřejmě jsem mohl v Michalovcích pokračovat, ale je to trošku z ruky. Leží na východě Slovenska, kousek od hranic s Ukrajinou, ale válka v mém rozhodování nehrála žádnou roli. V Michalovcích je klid. Horší bylo, že jsme ve slovenské lize byli jediný mančaft z východu, takže jsme neustále cestovali. Na každý zápas jsme jezdili pět, šest hodin, takže to bylo takové zdlouhavé, ale po fotbalové stránce jsem si to užíval. S tím jsem byl spokojený.

Souhlasíte, že ve slovenská první lize se hraje techničtější fotbal než v Česku?

Asi to tak bude. Za mě je slovenská liga fotbalovější. Hráči tam chtějí být víc na míči. Není tam tolik soubojů. Možná je to i tím, že tam působí hodně zahraničních hráčů. I v Michalovcích byla půlka slovenských fotbalistů a zbytek tvořili cizinci. Já jsem se považoval mezi Slováky. (úsměv)

Jaké to bylo v Kazachstánu, kde jste rovněž chvíli působil?

Byla to exotika, velká zkušenost. V týmu byla spousta zajímavých hráčů i trenérů. Jenom za mého působení se tam vystřídali asi čtyři. Kromě několika zápasů jsem tam odehrál skoro všechno. Poznal jsem jiný kraj, ale asi jsem tam byl ve špatné době. Zrovna byla pandemie koronaviru, takže jsem tam byl celý rok sám. Být tam jindy, třeba bych tam vydržel i nějakou delší dobu.

Už jste měl možnost pobavit se s trenérem Vrbou?

Chvíli jsme se spolu bavili jenom první den, ale jinak tréninky šly rychle za sebou, v sobotu byl zápas. Určitě na to bude ještě čas, abychom si sedli a řekl mi, co ode mě očekává. Prostor bude i na soustředění na Maltě.

Překvapilo vás, že Zlín angažoval tak známého kouče?

Když to přeženu, kdyby mi před pár měsíci někdo řekl, abych šel za Pavlem Vrbou na Letnou, myslel bych si, že o mě stojí Sparta, ale to je jenom taková sranda.(úsměv) Samozřejmě je to špičkový trenér, který byl vyhlášený nejlepším trenérem za posledních deset let. Je mi velkou ctí, že s ním budu moct spolupracovat. Těším se na to.

Vnímáte složitou situaci Zlína, kterého čeká boj o udržení?

Je to klišé, ale budeme muset jít zápas od zápasu a sbírat body. Koukat musíme před sebe i za sebe. Bude to těžké, ale s tím do toho tady jdeme. Musíme to zvládnout.

Jaké máte vzpomínky na Zlín?

Vždycky to byl nepříjemný soupeř. Pamatuji si, jak tady byli Poznar s Beuaguelem, takže vpředu měli výšku a byli nebezpeční. Než jsem z Česka odcházel, většinou hrál Zlín nahoře. Podzim měl pokaždé hodně dobrý a pak to jaro bylo horší, ale pamatuji si, že hrál vždycky nahoře. V minulosti jsem hrával s hodně kluky. Ať už je to Martin Fillo, Robert Hrubý nebo Marek Hlinka.

Vyhovuje vám krátká příprava?

Jsem rád, že letos nebude tolik dvoufázových tréninků a běhání, že budeme hrát víc zápasů. Liga startuje už za tři týdny. Zatím byly tréninky herní. Vždycky dopoledne jsme byli na hřišti a všechno dělali s míčem. Odpoledne jsme měli silovou složku nebo běhání.