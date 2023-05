Nevěděl, jestli se má smát nebo brečet. Zápas v Teplicích ani nechtěl komentovat.Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba moc dobře věděl, že kdyby před novináři vylíčil své bezprostřední dojmy z porážky 1:2, čekala by jej návštěva disciplinární komise, finanční postih. A platit pokutu se mu nechce, byť stejně jako zbytek týmu z Baťova města cítí oprávněnou křivdu.

„Fotbalový trenér v Česku moc pravdu říkat nemůže. Když to řekne, řeší se to jinde. Až budu moct říct, co si myslím, tak vám to řeknu, ale takto to dneska nefunguje,“ prohlásil po souboji na severu Čech dopálený kouč posledního týmu FORTUNA:LIGA.

Ševci se po nedělním souboji Na Stínadlech zlobí nejen na hlavního rozhodčího Nehasila, ale i jeho kolegy u videa.

Moravanům nejvíce vadila neodpískaná penalta za jasnou ruku stopera Chaloupka i odvolaný vyrovnávací gól útočníka Kozáka v poslední minutě.

Hostům se však nelíbily i další věci. Sporných momentů bylo v zápase daleko víc.

„Já to ale nechci hodnotit. Pak si mě někam pozvou a zaplatím padesát tisíc. Jsem muž v letech, toto ale byla doopravdy sranda,“ říká Vrba.

Zlíňanům ovšem při vyhroceném zápase moc do smíchu nebylo.

V Teplicích přišli o důležité body, okradli je hlavně sudí u videa.

„Nedokážu si představit, jak to bylo před dvaceti nebo třiceti lety, když utkání řídili tři rozhodčí. K dispozici neměli video, sluchátka, přesto to zvládali. Nyní je tady pomalu osm lidí, komunikují pomalu přes satelit a přesto je to čím dál složitější, nepřesvědčivější,“ nechápe Vrba.

„K sudím se ale vyjadřovat nebudu. Nejsme odborníkem na pravidla fotbalu, ani jsem je nevytvářel. Posoudit to musí kompetentní lidé. My tomu moc nerozumíme,“ přidal.

S přítomnými severočeskými novináři pak řešil ruku u těla, pustil se s nimi do diskuze.

Hned v úvodu je ale zaskočil svým vyjádřením. „Tiskovka by neměla být o mě, ale o vás, co napíšete. Jsem na to hrozně zvědavý, zda napíšete to, co se dělo na hřišti. Jestli jste nestranní, objektivní, zda si to troufnete, nebo ne,“ vyzval je.

Nakonec se dostal i k hodnocení utkání. „První poločas z naší strany nebyl výrazný ani dobrý. Bohužel jsme dostali první gól. Zápas se pak vyvíjel tak, jak se vyvíjel,“ uvedl.

Ševci inkasovali branku v 18. minutě, kdy se po centru Urbance prosadil nepokrytý Fila.

Ševci sice po přestávce skóre srovnali, když se po dlouhém autu obránce Koláře prosadil jeho parťák ze stoperské dvojice Simerský, body to ale Zlínu nepřineslo.

V 79. minutě hostující brankář Dostál vyrazil Žákovu střelu k Juklovi, jehož střelu tečoval do sítě Fila.

Hosté v závěru sahali po vyrovnání. Kozák sice dostal v 90. minutě míč do brány, sudí Nehasil po zásahu videorozhodčí ale nakonec gól neuznal kvůli ruce.

„Druhý poločas jsme byli výrazně lepší, tlačili jsme se za vyrovnáním. Výsledek je pro nás špatný, a to ze spousty důvodů, které se na hřišti děly,“ má jasno Vrba.

Zlín na Stínadlech potvrdil pozici nejhoršího týmu na hřištích soupeřů, venkovní sérii bez ligové výhry protáhl už na třicet zápasů. V Teplicích nezvítězil v šestnáctém duelu po sobě.

„Tenhle zápas byl pro nás klíčový. Jakýkoliv bodový zisk by pro nás by dobrý,“ ví dobře známý kouč.

Poslední Ševci po dalším nezdaru ztrácejí už čtyři body na předposlední Pardubice, které vyhrály v Brně.

„Do konce sezony zbývají tři zápasy a my už nemůžeme hrát na remízu, nemůžeme vyčkávat. Musíme to otevřít a buď to vyjde, nebo ne. Jiná cesta ale nevede,“ ví dobře.

Fotbalisté Zlína další zápas nadstavby sehrají za týden v neděli v Pardubicích.