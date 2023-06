V Plzni takto slavil s fanoušky titul nebo postup do základní skupiny Ligy mistrů, ve Zlíně vystřihl kotoul dozadu na počest záchrany v nejvyšší soutěži.

Fanoušci Zlína při barážovém zápase ve Vyškově | Video: Jan Zahnaš

„Dlouho jsem ho nedělal, protože nebyla vhodná příležitosti ani nálada. Dneska jsem ji měl. Taky jsem chtěl ukázat, že i když jsem starý, některé věci ještě umím,“ vtipkoval po povedené baráži kouč týmu FC Trinity Pavel Vrba.

Známý trenér splnil složitou misi, těžký úkol a pro Zlín zachránil I. fotbalovou ligu.

„Není to úspěch můj, ale celého týmu a klubu. Je to práce všech lidí, kteří pro záchranu udělali maximum,“ prohlásil.

I když někdejšímu reprezentačnímu trenérovi řada lidí po příchodu na Letnou nevěřila, mistr ligy s Plzní, Žilinou i Razgradem po nepovedených angažmá na Spartě či v Baníku ševcům pomohl a udržel je mezi tuzemskou elitou. „V kariéře tento úspěch řadím hodně vysoko, protože jsem přišel do situace, která nebyla vůbec jednoduchá,“ připomíná. „Jednu chvíli jsme se propadali tabulkou a byli i poslední. I v tu chvíli jsem ale věřil, že jsme schopní to zvládnout. Celkově to byly velké nervy. Tlak bych přirovnal ke kvalifikačním zápasům Ligu mistrů. Zápasy v nadstavbě byly ještě důležitější, protože kdybychom spadli, nikdo neví, co by se s fotbalem ve Zlíně dělo,“ přidává.

Ševci ale složité období nakonec ustáli, na Letné bude chvíli klid. Pozitivní je, že se v těžkých chvílích semkli hráči, celý klub držel při sobě. Pomohli také fanoušci.

„Když jsem přišel do Zlína, záchraně věřilo tak deset procent lidí, v závěru už tomu věřili všichni,“ všiml si Vrba proměny.

„Bylo důležité přesvědčit lidi kolem i fanoušky, že nám to není jedno a že pro Zlín chceme udržet ligu, aby sem jezdily ty nejlepší mužstva z Česka,“ říká.

Ševci stvrdili svoji příslušnost mezi tuzemskou elitu v Drnovicích, ve venkovní barážové odvetě s Vyškovem hráli bez branek a po čtvrtečním úvodním domácím vítězství 1:0 se udrželi v nejvyšší soutěži.

„Měli jsme výhodu gólu. Hrálo se nám lépe. U nás měl Vyškov více šancí. Uhráli jsme to obrovsky zkušeně,“ těší Vrbu.

Jeho tým neprohrál popáté za sebou a odvrátil hrozbu prvního sestupu od roku 2009. „Věřím, že to bude impulz pro příští sezonu. I když těžko můžeme konkurovat Spartě, Slavii nebo Plzni, zjistili jsme, že to jde. Snad se to ještě zvedne a příští rok nebudeme mít takové problémy jako letos,“ doufá.

Podle informací Deníku byl měl přerovský rodák na Letné na základě opce pokračovat. „Nebavil jsme se, že bych měl odejít,“ říká kouč.

S vedením se sejde už v pondělí. S generálním manažerem Zdeňkem Grygerou se budou bavit nejen o nové smlouvě, ale i kádru, ambicích.

„Ještě jsem o tom s nikým nemluvil. Čekali jsme na to, jak to dopadne. Teprve se to spustí,“ uvedl.

„Nevím, kdo prodlouží smlouvu, kdo přijde a kdo skončí. Teprve to probereme. Netvrdím, že všichni hráči zůstanou. Uvidíme, jaké budou možnosti,“ pokračuje.

Vrba si hlavně přeje otevřenou komunikaci a jasně daná pravidla. „Přijít musí hráči, o kterých něco víme,“ dodal na závěr.