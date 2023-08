Proti mistrovské Spartě si ověřili, že se dá hrát i s obhájcem trofeje. Teď se fotbalisté Zlína postaví jinému aspirantovi na titul, pražské Slavii. Ševci jedou do hlavního města s nulou na kontě a v roli jasného outsidera, přesto jim nechybí kuráž, velké odhodlání potrápit favorita, v Edenu urvat první body v letošní ligové sezoně.

Nástup fotbalistů Zlína a Sparty před utkáním 2. kola FORTUNA:LIGY (podzim 2023) | Video: Libor Kopl

„Bohužel los pro nás není úplně příznivý. Hned na začátku jsme dostali mužstva, která podle mě budou hrát o titul. Už proti Spartě jsme ale ukázali, že se dá hrát i s těmito silnými týmy. Na Slavii chceme podat podobný výkon jako proti Spartě a pokud možno i bodovat,“ přeje si zlínský trenér Pavel Vrba.

Zkušeného kouče stále mrzí hlavně úvodní nezvládnutý duel na půdě nováčka z Karviné, úvodní domácí zápas proti Spartě už snesl daleko přísnější měřítko.

„O to víc mě mrzí, že jsme nezískali alespoň bod, ke kterému jsme byli hodně blízko,“ cítí.

Zatímco ševci se po dvou kolech krčí s pasivním skóre 1:5 na předposledním místě tabulky, sešívaní po výhrách nad Hradcem Králové a v Českých Budějovicích drží vedoucí příčku před druhou Spartou a třetími Teplicemi, které rovněž neklopýtly.

„Slavia má před sebou těžké a důležité utkání v Evropské lize. Uvidíme, v jaké sestavě proti nám nastoupí, zda se bude spíš soustředit na utkání s Dniprem. My nemáme důvod dělat nějaké velké změny. Se Spartou jsme odehráli dobré utkání,“ říká.

Pražané vstoupí do kvalifikace Evropské ligy domácím zápasem 10. srpna. Odvetu odehrají o týden později v Košicích, kde Dnipr hraje kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Podle Vrby je ale jedno, v jakém složení Pražané v neděli večer nastoupí. „Sparta, Slavia i Plzeň mají široký kádr, protože počítají s tím, že budou hrát evropské poháry. Kvalita je u nich nadstandardní. Slavia má v podstatě dvě mužstva, která mohou u nás hrát kdykoliv a s kýmkoliv,“ myslí si známý trenér.

„Slavia má stejně jako Sparta dobře poskládaný ofenzivní tým. Kombinačně je velice silná, v soubojích agresivní, taky napadá hodně vysoko, což dělá i Sparta,“ vyzdvihuje.

Ševci se potřebují co nejdříve chytnout. Tkáč: Slavia nám asi balon moc nepůjčí

Aby ševci konečně uspěli, potřebují přežít úvod, musí být koncentrovaní po celých devadesát minut a vyvarovat se zbytečných chyb.

„Začátek je vždycky důležitý. Pro nás by bylo dobře, kdybychom Slavii potrápili nějakou zajímavou akcí, aby soupeř musel myslet trošku víc na defenzivu. Musíme být aktivní, snažit se Slavii potrestat po nějaké její individuální chybě,“ říká.

K dispozici před víkendovou složitou šichtou kompletní tým. „Tým je zdravý, všichni jsou připravení,“ pochvaluje si.

Moravané mají za sebou klasický týden, během kterého se připravovali na víkendový zápas. „Tréninky byly zaměřené na hru Slavie,“ přiznává Vrba.

Slávisté v posledních dvou sezonách skončili v lize druzí a nenaplnili roli hlavního aspiranta na titul. Favoritem jsou i tentokrát.

„Chci k tomu přistupovat s pokorou. Doba, kdy jsme vyhlašovali nějaké velké cíle, minula. Jsme realisté, fotbalem se chceme bavit. Musíme také vydělávat peníze, proto musíme hráče prodávat. Klíčový je pro nás vyrovnaný rozpočet," prohlásil před sezonou šéf klubu Tvrdík.

Glosa Libora Kopla: Ševci si za slušný výkon nic nekoupí. Rozjezd se nepovedl

Trenér Jindřich Trpišovský se však role hlavního favorita na titul nezříká. „Samozřejmě ji přijímáme, ale raději se nechávám překvapovat, než si stanovuji cíle. Mým přáním je, abychom navázali na konec sezony, abychom předváděli takové výkony a tým byl v takové pohodě, jako byl na konci sezony," uvedl kouč.

„Tým je hladový, chce úspěch, trofeje. Uděláme všechno pro to, abychom minimálně jednu trofej získali. Máme silné konkurenty, to se ukázalo v posledních sezonách. Podařilo se nám vyhrát třikrát za sebou, v posledních dvou sezonách potom Plzni a Spartě. Vždy jsme do posledních kol hráli o titul. Sezona zase bude náročná a budou rozhodovat detaily. Může rozhodnout jeden bod nebo vzájemný zápas. Do sezony jednoznačně vstupujeme s tím, že chceme být nejlepší," dodal.

Slavia v létě přivedla útočníky Mojmíra Chytila s Nigerijcem Muhamedem Tijanim, norského záložníka Conrada Wallema a gambijského obránce Sheriffa Sinyana. Naopak tým opustili dva hráči na levém kraji sestavy. Jedna z opor bek David Jurásek odešel do Benfiky Lisabon a po letech v Edenu skončil také ofenzivní univerzál Peter Olayinka.