Spoustu fotbalových fanoušků váš krok překvapil. Co to, že jste oslovili zrovna Pavla Vrbu?

Je pravda, že jsem byl v kontaktu s více trenéry, ale zrovna v něm jsem viděl osobnost a člověka, který má chuť znovu uspět. Pavel Vrba patří mezi nejúspěšnější trenéry v historii české ligy, takže když se objevila možnost s ním jednat, nebylo nad čím váhat. Jednání bylo velmi korektní, příjemné a rychlé. Rozhodování nám velmi usnadnil fakt, že Pavel sám projevil zájem ve Zlíně působit.

Po vyhazovech ze Sparty a Baníku se přitom zdálo, že si potřebuje odpočinout…

Já bych řekl, že je to jeho povaha, že dlouho nevydrží nic nedělat. Ano, má zahrádku, ale on potřebuje aktivitu, fotbal. Právě ten jej nabíjí.

Můžete přiblížit, jak vypadala jednání s Vrbou?

Jednou jsem mu zavolal, zeptal jsem se, jak se má, kde se nachází. On mi říkal, že je v Přerově a pojede do Prahy. Já mu na to řekl, že jsem v Holešově a taky pojedu do Prahy. Tak jsme se tam sešli. Dali jsme si kafe, nakonec jich bylo víc. A domluvili se, že se stane trenérem Zlína.

Jak do toho zapadá jeho ne vždy přátelská tvář?

Myslím, že Pavel Vrba je trenér, který se chce soustředit hlavně na tým. Vím to. Řekl jsem mu: Trenére, cokoliv bude, směřujte na mě. Já mu budu dělat ochranu. Budu jeho pravá ruka.

Popáté na Maltu. Liberec a Zlín trefily jackpot, za Spartu odmítl Priske

A nepřemýšlel jste nad tím, jestli se takto ambiciózní trenér hodí na záchranářské bitvy?

Je to trenér s určitým renomé, ale pochází z vesničky u Přerova. Nezapomeňte, že kdysi byl i na Slovensku. On nezapomíná. Také jsem leccos prožil a nedělalo mi žádný problém si zvyknout tady na Zlín.

Co vás přesvědčilo?

Věděl, co ho může čekat. Má hodně kontaktů, známých. I to je pro nás důležité. Kdo nezná prostředí ve Zlíně, přijde třeba z Prahy, hůř se tady adaptuje. Navíc zná dost našich hráčů.

Řešili jste i kádr?

Nejdřív mě zajímalo jeho odhodlání. Ale cítil jsem, že ho má. Potom přišla řeč na kádr. Potěšil mě tím, že nechce dělat velké zásahy do týmu. O někom jsme se bavili, ale víte sami, že fotbal se přibrzdil, na trhu nejsou velké pohyby. Nikdo nedělá rozhodnutí, o kterých není stoprocentně přesvědčený.

Stávající mužstvo tedy podle vás má na záchranu?

Věřím, že ano. Kádr je dobrý, když přijde jedna nebo dvě posily, bude to ideální.