Čeká vás jiná práce než ve Spartě či v Plzni? Nemyslím si, že je to jiná práce. Za mě je stejné hrát o titul či poháry jako o záchranu. Tlak na výsledky jsou ve většině klubů podobné. Zlínu by spíše slušelo to, co tady bylo před pěti, šesti lety, kdy hrál klidný střed tabulky a dokonce i evropské poháry, což možná řada lidí ještě ani nedocenila.

Už jste se těšil na hřiště?

Přišlo mi, že dovolená nebyla zase tak dlouhá, ale těšil jsem se. Věřím tomu, že Zlín má kádr a takové vedení, že se v lize zachráníme. To je to, proč jsem tady. Sám tomu věřím, proto jsem se rozhodl do Zlína jít.

Nevadí vám, že zatím nedorazila žádná posila?

Máme nějaké řešení, které chceme udělat. Samozřejmě všichni víme, kde Zlín nejvíce tlačí bota. Sháníme útočníka, hlavně devítka by byla dobrá. Věřím, že než poletíme na Maltu, tak se nějaká nová tvář objeví. Tam už budeme chytřejší a budeme vědět, s jakým kádrem jarní část ligy odehrajeme.

Když jste před svým nástupem analyzoval hru Zlína, na co jste přišel?

Že Zlínu chybí nějaké body. Kdyby jich měl o deset víc, bylo by jaro pro všechny z nás daleko klidnější. Samozřejmě jsou zápasy, kdy hrajete se silnějšími soupeři a stane se, že nevyhrajete, ale určitě na podzim byly utkání, kdy Zlín mohl bodovat a kdy body mohl získat. V zimě se budeme hlavně zabývat věcmi, které se mi nelíbí. Pracovat budeme především na tom, abychom byli mnohem lepší v defenzivě. Budeme se věnovat organizaci hry. To ale neznamená, že budeme jenom bránit. Jenom dobrá obranná hra nám k záchraně stačit nebude. Chceme být úspěšní a získávat body hlavně doma. Tím se chceme vrátit k tomu, to tady bylo za Boba Páníka a Vlasty Marečka, kdy Zlín byl v domácích zápasech velice úspěšný a v lize hrál nahoře.

Všiml jste si, že Zlín na podzim inkasoval hodně laciných gólů?

Neříkám, že jsem viděl všechny zápasy, ale zhlédl jsem hlavně duely s těžšími soupeři. Když totiž hrajete s kvalitnějšími týmy, tak se chyby objevují.

Tým v minulosti sužovala marodka. Nyní jsou všichni hráči zdraví?

Největší zdravotní problémy má Adam Hloušek, ostatní hráči by se měli před odletem na Maltu zapojit do tréninku. Na soustředění by měli odletět všichni, včetně Hlouška.

Jedním z vašich asistentů je Petr Jiráček, kterého jste vedl v Plzni. Bude z něj dobrý trenér?

Má Horváthovu školu, to nemůže zapomenout. (úsměv) Myslím, že to Jiras zvládne.

Co říkáte na to, že ve Zlíně je poměrně dost hráčů, co stejně jako vy prošli Plzní?

Když jsem se začal o Zlín zajímat, byl jsem překvapený, kolik hráčů, které jsem v minulosti vedl, je na soupisce, v klubu. O to to možná bude pro mě jednodušší a nebudu si hned na začátku plést jména. Některá z nich třeba hned trefím. (úsměv) Samozřejmě je tady taky spousta fotbalistů, které jsem zatím viděl jenom na nějakých sestřizích. Sám jsem zvědavý, jak to všechno zvládneme.

Je problém, že start přípravy nestihli Didiba s Dramém?

Mají domluvené jiný čas příletů do Česka, přípravu začnou později. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby začali hned v pondělí, ale já jsem u těch jednání s hráči nebyl. Toto jsou věci manažerů a vedení klubu. Snad se tady brzy objeví, že poctivě plní individuální plány a udělají všechno proto, aby Zlínu pomohli. Hlavní je, ať se vrátí zdravotně v pořádku.

Už vyhlížíte ligový start, pikantní premiéru proti Baníku?

Já s majitelem Baníku panem Brabcem neměl žádný problém, ale samozřejmě pro mě to bude pikantní utkání, protože začínáme s Baníkem ..