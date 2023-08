Už nejsou na nule, ale vyskakovat si stále nemohou. Fotbalisté Zlína se potřebují pořádně chytit, začít konečně vyhrávat. Domácí remíza s Libercem je nikam neposunula, byla pro ně málo, teď se pokusí urvat body v Hradci Králové, kde si poprvé zahrají v nové malšovické aréně.

Fotbalisté Zlína se v neděli představí na novém stadionu v Hradci Králové | Foto: Deník/Vladimír Machek

Na Letné nepanuje po nepříliš povedeném vstupu do sezony úplně optimální nálada. „Ke spokojenosti nám chybí minimálně dva body. Víme, že jsme měli těžký los, ale nyní potřebujeme rychle zabrat, aby byl zase klid,“ ví dobře zlínský trenér Pavel Vrba.

I když ševci až na úvodní zpackaný duel v Karviné vyloženě nepropadli a soupeře trápí, výsledky se zatím nedostavily. Minulý týden sahali po výhře proti Liberci. I když v závěru skórovali, trefa střídajícího Koviniće kvůli ofsajdu správně neplatila, a tak v tabulce FORTUNA:LIGY zůstali předposlední.

„Jsme zklamaní. Zápas pro nás byl hodně důležitý. Věřili jsme, že v domácím utkání uspějeme naplno, což se nestalo,“ mrzí nejen Vrbu.

Nyní jedou Zlíňané na východ Čech. Mužstvo je ve stejném stavu jako před Libercem, bývalý reprezentační kouč má až na zraněného Černína k dispozici kompletní tým.

V nedělním utkání to však budou mít Moravané složité. Venku jim to dlouhodobě nejde, proti bude nejen odhodlaný protivník, ale i plné hlediště. „Hradec má stabilizované mužstvo, váží si toho, že hraje na novém stadionu, kde mu první zápas herně i výsledkově vyšel. Doufejme, že to zvládneme lépe než České Budějovice,“ přeje si Vrba.

Votroci právě v duelu s Dynamem s velkou slávou otevřeli zbrusu nový stadion a docela logicky doufají, že s ním přijde i sportovní vzestup a zájem diváků.

„Pro každý klub je to výhoda, obrovský impulz,“ souhlasí také Vrba.

Nejvyšší soutěž se do Hradce Králové vrátila po více než šesti letech. V sezoně 2016/17 se hrálo ještě na starém Všesportovním stadionu, na jehož místě nová aréna vyrostla.

Město stavbu připravovalo přes 15 let. Projekt vyšel na 763 milionů korun.

V nové aréně oproti původnímu Všesportovnímu stadionu není prostor kolem hřiště pro atletickou dráhu a zastřešené tribuny pevně uzavírají hrací plochu ze všech stran. O osvětlení se starají především ikonická "lízátka", která se nad královéhradeckým stadionem tyčí od roku 1975.

Kompletně nové je zázemí stadionu. Aréna by měla splňovat kategorii UEFA 4 pro mezinárodní utkání.

Také Zlín by si podobný stánek zasloužil. „Nevím, jestli bych si na to zvykl. Když jsem ještě hrával za žáky Přerova, stadion byl stejný,“ vtipkuje Vrba. „Samozřejmě hráči i fanoušci si zaslouží lepší zázemí, větší komfort,“ přidává s vážnou tváří.

Hradecký tým v létě po Miroslavu Koubkovi převzal Jozef Weber. Mužstvo pod jeho vedením získalo čtyři vody i přes to, že třikrát hrálo venku.

Na východě Čech po minulé sezoně skončili brankář Reichl a útočník Kubala, novými tvářemi jsou Krejčí starší, Heidenreich či Šašinka. Domů se navíc vrátil někdejší reprezentant a bývalý Vrbův svěřenec Václav Pilař.

„Venca měl k Hradci vždy obrovský vztah, vždycky to pro něj byla srdcová záležitost. Vrátil se tam, kde se cítí nejlépe. Určitě mu to vyhovuje. On je rodinný typ, klubista. Do Hradce patří, je to kvalitní fotbalista,“ říká zkušený kouč.

Že Zlín neporazil Východočechy od jejich návratu do ligy před dvěma lety, neřeší.

„Srovnávat předcházející zápasy je někdy složité, protože mužstva se neustále mění, nejlepší hráči odcházejí do jiných klubů. Pro mě je hlavní se soustředit na to, jaký tým proti nám stojí,“ dodává.

To Vrba a jeho svěřenci zjistí už v neděli. Duel 5. kola FORTUNA:LIGY začíná v 15 hodin.