Pohled na základní sestavu způsobil většině zlínských fanoušků šok. Jen mezi náhradníky při letošní ligové premiéře zůstali mladé pušky Slončík s Tkáčem. Přednost před kreativními a ofenzivními mladíky dostali na půdě nováčka z Karviné ostřílenější borci, což se nakonec ukázalo jako velká chyba.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba při zápase s Karviné. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Didiba, Dramé, Reiter i další hráči na úvod sezony propadli, porážka 1:4 ševce hodně zasáhla. „Netrefil jsem se do sestavy,“ přiznal po nepovedeném utkání hostující kouč Pavel Vrba.

I když Slončík na jaře táhl zlínskou ofenzivu, patřil ke kometám FORTUNA:LIGY a uzdravený Tkáč si dvěma góly podmanil generálku s Líšní, ani na jednoho z šikovných odchovanců známý trenér neukázal.

„Věřili jsme tomu, že nám zkušení hráči více pomohou. Některým, co nám v minulé sezoně pomohli, teď ale zápas nevyšel,“ uvedl Vrba.

Pro další duely bude hledat jiné řešení, novou jedenáctku.

„Samozřejmě je to k zamyšlení. Karviná byla hlavně v prvním poločas jednoznačně lepší, určitě jsem od hráčů čekal daleko víc. Ve druhém poločase jsme po změnách v sestavě herně ožili, směrem dopředu to bylo výrazně lepší, ale první půle od nás byla velmi špatná,“ ví dobře.

Od týmu čekal daleko lepší výkon.

Ševci ovšem slušnou formu z letní přípravy zmuchlali a zahodili do koše, vrátili se zpátky do začátku letošního jara, kdy se soužili a prohrávali.

„Po přípravných utkání jsme si možná mysleli, že to v Karviné zvládneme, bohužel se znovu ukázalo, že přátelák je něco jiného než mistrák,“ prohlásil Vrba.

Otřesný start do ligy. Ševci na úvod podlehli nováčkovi, debakl mírnil Tkáč

Karviná doma v lize porazila Zlín po třech zápasech. V nejvyšší soutěži dala naposledy čtyři góly téměř přesně před čtyřmi lety právě svému sobotnímu soupeři na jeho hřišti.

„Karviná byla lepší, zaslouženě vedla 3:0. My jsme jí nestačili,“ uznal Vrba.

„Potvrdilo se, že jet k nováčkovi hned v prvním kole není optimální. Karviná ukázala, že má kvalitní kádr a zaslouženě vyhrála druhou ligu. Teď pokračuje v loňských výkonech,“ přidává.

Zato ševci nenavázali na povedenou nadstavbu a úspěšnou baráž s Vyškovem, na úvod totálně vyhořeli.

Hostům nefungovala defenziva, hlavně při bránění standardních situacích působili jako školáci.

„Zatímco naše útočné standardky byly nulové, při bránění to bylo ještě horší. Budínský to dvakrát posadil hráčům do malého vápna, ti už neměli žádný problém dát gól. Bohužel jsme si to nepohlídali,“ povzdechl si devětapadesátiletý trenér.

Podle Vrby měli být Zlíňané před vlastní šestnáctkou daleko trpělivější. „Před velkým vápnem se mají hráči chovat jinak, daleko zkušeněji,“ říká.

Hlavní postavou utkání byl nový kapitán domácích Lukáš Budínský, který během prvního poločasu vstřelil gól a další dva připravil pro Mikuše a Svozila.

„Znám Buďu spoustu let. Ať už byl v Mladé Boleslavi, v Baníku nebo teď v Karviné, vždycky byl při standardkách rozdílový hráč. Má obrovskou kvalitu. Možná to tak nevypadá, ale pro soupeře je klíčový. Hlavně kvůli němu je pro nás výsledek tak krutý,“ míní.

Střídající Tkáč sice po změně stran snížil, ale Bartl už po pěti minutách vrátil slezskému nováčkovi tříbrankový náskok a bylo po zápase.

„Všichni hráči, co nastoupili ve druhém poločase, byli výrazně lepší než v první půli. Ale nebylo to jenom o Tkáčovi,“ míní.

Další zlínští mladíci si na první či další ligový start musí počkat. Bužek, Číž ani Hellebrand se do hry nedostali.

„Bavili jsme se o tom s asistenty, že jsme udělali chybu. Měli jsme tam ještě jednoho mladšího hráče na část utkání dát. Trošku jsme si ale nepohlídali čas a tři minuty před koncem jsme tam už nikoho posílat nechtěli,“ vysvětluje.

Ševci se teď musí po nepříjemném přídělu rychle oklepat a sebrat se. Před sebou totiž mají duely se Spartou a Slavií.

Mít po třech kolech na kontě nulu nikdo v Baťově městě nechce.

„Je to pro nás obrovská rána. Teď nás čekají zápasy, kdy se od nás nebude až tolik čekat, takže to možná bude výhodnější, ale tato facka nám rozhodně neprospěje,“ dodává znepokojený Vrba.