„Určitě mu nebudu nadávat,“ poznamenal s úsměvem přerovský rodák na dotaz novináře, zda hrdinu mrazivého střetnutí po zápase pochválí.

Vrba na tiskové konferenci vtipkoval, bavil i škádlil.

S nerozhodným výsledkem byl viditelně spokojený, remízu logicky bral. „Buďme upřímní. Vzhledem k závěru je pro nás bod plusový. Jsem rád, že jsme ho uhráli. Musíme za něj být vděční,“ má jasno.

Po premiéře ocenil přístup hráčů i tempo zápasu. „Ukázali jsme srdce. Doufám, že se nám to v dalších zápasech vrátí,“ přeje si.

Svěřence se snažil namotivovat i speciální prémií, nakonec ale ušetří. „Slíbil jsem ji to za výhru. S hráči to zkonzultuji, zda teď půjdeme na padesát procent, což by je asi potěšilo, protože jsem to měl spojené se zápisným, které jsem ještě nezaplatil. Pravděpodobně to dáme dohromady,“ uvedl.

Jinak duel proti Baníku, kde ještě před pár měsíci působil, až tolik neprožíval. „Potkal jsem spoustu lidí, se kterým jsem si podal ruku. Proč ne?! Takový je fotbal,“ poznamenal v klidu.

Podle Vrby diváci do 65. minuty viděli vyrovnané utkání. „Obě mužstva mohla teoreticky vést i prohrávat. Více než hodinu jsme vzadu byli celkem zodpovědní. Inkasovaný gól sice padl po chybě, ale byl to spíš nedůraz než špatné postavení hráče,“ míní.

„Baník měl v závěru dvě stoprocentní příležitosti, které Rakovan vychytal a pomohl nám k bodu,“ těší domácího trenéra.

Vrbova premiéra: remíza s Baníkem, šťastná trefa Kozáka a ohňostroj fanoušků

Hektický závěr opravdu vyzněl lépe pro Ostravu, která byla blíže vítězství. „Tempo bylo náročnější, než jsme si představovali. Možná i na základě toho se Baník dostal do dvou situací, které hodně smrděly,“ pronesl.

„Co se týká kvality, tak v posledních dvaceti minutách jsme za soupeřem trošku zaostávali. Baník byl na konci lepší,“ uznal sportovně.

Bod Zlínu zachránil Libor Kozák. Jedna ze tří zimních posil v 57. minutě šťastně tečovala střelu Čanturišviliho a zády srovnala na konečných 1:1.

„I šťastné góly k fotbalu patří. Já jsem samozřejmě rád, že nám branka pomohla k bodu,“ uvedl Vrba.

Do jiné šance se ale bývalý reprezentant nedostal. „Libor určitě bojoval, snažil se. Samozřejmě některé situace mu úplně nevyšly,“ ví dobře.

Zlínskému trenérovi v prvním poločase a i po změně stran chyběl vpředu větší klid a přesnost.

Přitom hosté vzadu při rozehrávce často chybovali, sami se dostávali do úzkých.

„V přípravných zápasech jsme viděli, že se Baník z obranné fáze hodně snaží vyjet kombinačně. Některé věci jsme hráčům ukazovali, Snažili jsme se o to, abychom soupeře napadali a balony získali, bohužel jsme nebyli efektivní a žádnou situaci nedohráli,“ mrzí Vrbu.

Proti bývalému klubu postrádal vykartovaného středopolaře Hrubého, kvůli dohodě klubů nemohl hrát Reiter a do zápasu nezasáhl ani další bývalý Baníkovec Procházka.

„Byl připravený k utkání, ale na doporučení lékaře, který nám oznámil, že v případě obnovení zranění by mohlo léčení trvat až dva měsíce, jsme ho raději pošetřili,“ vysvětluje Vrba.

„Nechtěli jsme jít do nějakého velkého rizika, i když Prochy dva tréninky absolvoval a říkal, že žádnou bolest necítí,“ přidal.

Po dlouhých jedenácti měsících se naopak dostal do nominace na ligový duel záložník Tkáč. „Bez úlev trénuje teprve týden. Jeho zdravotní stav nás ale těší a určitě v brzké době zasáhne do zápasu,“ je přesvědčený.