Před derby na Slovácku dostali tolik potřebnou infuzi v podobě důležité výhry nad Teplicemi. Fotbalistům Zlína se do příštího souboje s krajským rivalem půjde v daleko lepším rozpoložení, se čtyřmi body na kontě. Ševci hodili za hlavu nejhorší vstup do sezony v klubové historii, na zápas podzimu se naladili domácím triumfem nad rozjetými skláři.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba při zápase s Teplicemi. | Foto: FC Zlín

Tři body jim po změně stran vystřelili odchovanci Tkáč s Cedidlou, nerozhodila je ani kontaktní branka střídajícího Vachouška chvíli před koncem.

Po výsledku 2:1 se na Letné poprvé v letošní sezoně jásalo, slavila výhra.

Zlíňané mají alespoň chvíli klid. „Po těžkém losu to byl pro nás strašně důležitý zápas. Nelítáme někde v oblacích, víme, o co hrajeme. Teplice jsou soupeř naší úrovně, s těmito mančafty potřebujeme bodovat. Je dobře, že jsme to zvládli,“ oddechl si zlínský trenér Pavel Vrba.

Ševci se i ve velkém vedru vydali, makali nadoraz.

Fanouškům připomněli jarní úspěšné záchranářské tažení, povedené duely v nadstavbě. „Jsem rád, že jsme na to navázali a získali důležití tři body,“ cení si kouč.

„Snad se po velkých letních změnách a obměně kádru konečně odlepíme od spodku tabulky a udržíme se v lepších pozicích,“ přeje si nejen Vrba.

Jeho tým doma v lize porazil Teplice počtvrté za sebou a posedmé z posledních osmi duelů, v sobotu se ale musel rvát až do konce.

Moravané rozhodě nic grátis nedostali.

Ševci zvládli souboj s Teplicemi, první výhrou sezony se naladili na derby

Ševci si závěr zkomplikovali neproměněnými šancemi, inkasovanou brankou v 88. minutě. „Některé šance jsme nepochopitelně neproměnili. Kdybychom to zvládli, mohlo to být klidnější,“ ví dobře Vrba. „Takto zkušené mužstvo to musí uhrát a nedovolit z toho udělat drama,“ přidává.

Jinak to byl ze strany ševců nejpovedenější letošní duel. Hlavně v ofenzivě si věděli rady a soupeře díky tvořivým středopolařům Slončíkovi s Tkáčem přehrávali. Činili se i další borci ve žlutých dresech. „Vytvořili jsme si nejvíc šancí ze všech dosavadních utkání. Snad na to navážeme i v dalších duelech,“ doufá zkušený kouč.

Na druhé straně se Moravané hned po přestávce nechali zatlačit, přežili dvě tutovky protivníka. „Je pravda, že nás gólman Dostál podržel, ale taky jsme po prvním poločase klidně mohli vést 3:0,“ upozorňuje Vrba.

Zlín krátký nápor soupeře otupil dvěma brankami. První gól vstřelil po Vukadinovićově odvážném průniku do šestnáctky a zpětné přihrávce záložník Tkáč, který se stal prvním dvougólovým střelcem Zlína v tomto ligovém ročníku.

Pojistku přidal po rohovém kopu Cedidla. Poctivý zadák se hlavou trefil po centru střídajícího Dramého. Balon za brankáře Grigara dostal i s přispěním pravé tyče.

Hotovo ale úplně nebylo. Euforii částečně ztlumil dorážející Vachoušek, vyrovnat už ovšem Severočeši nestihli.

Ševci tak vyhráli poprvé v sezoně a konečně opustili poslední místo tabulky.

Před derby v Uherském Hradišti je čeká ještě ve středu pohár v Lanžhotě.