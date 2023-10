Venku poprvé neprohráli, dokonce uhájili čisté konto, ale na soupeře se stále dívají ze dna ligové tabulky. Fotbalisté Zlína vezou z Ďolíčku cennou bezbrankovou remízu. Domácím Bohemians 1905 se vyrovnali v důrazu i nasazení. I šance si vypracovali, gól ale stejně jako klokani nedali.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba po zápase s pražskými Bohemians 1905. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„V našem stavu je bod zlatý," míní trenér ševců Pavel Vrba. „Doufám, že na něj navážeme v dalších zápasech. Víc mě mrzí, že nevyhrajeme nějaké zápasy doma, ale bod z Bohemky je plus,“ vnímá zkušený kouč.

Zlín má sice společně s Českými Budějovicemi nejhorší defenzivu v soutěži, inkasoval už 25 gólů, v sobotu ale soupeře k mnoha příležitostem nepustil a neprohrál s ním podruhé za sebou.

„Přijeli jsme s obrovským respektem, protože Bohemka je hlavně v domácích zápasech velice silná. Dokázala otáčet i ne úplně pozitivní výsledky. Síla soupeře je obrovská, ale my s mužstvy, které mají podobnou kvalitu, dokážeme získat body," těší Vrbu.

Že by ale po nerozhodném výsledku 0:0 skákal metr vysoko, se říct nedá.

„Bombastický fotbal se spoustou šancí jsme asi nehráli, ale je rozdíl, když hrajete proti Spartě, Slavii nebo Plzni. Kvalita těch týmů je prostě jiná. Zlín nehraje o poháry. Bohemka možná tuto ambici má, i proto je pro nás tento bod hodně důležitý,“ vnímá.

Debakly s Plzní a v Ostravě s Baníkem jsou snad již zapomenuty. „Pro nás bylo kladivo na hlavu, velká rána. Jsem rád, že jsme se z ní vzpamatovali a že s mužstvy, které mají podobnou kvalitu, dokážeme uhrát body," pronesl.

Ševci se v Ďolíčku prezentovali poctivou defenzivou, organizovanou obranou, hru soupeře úplně eliminovali. Byl to spíš boj mezi šestnáctkami, vzruch přinesly hlavně standardní situace a pár brejkových akcí.

„Nevím, jaký byl přesný časový úsek, ale všichni ví, jak Bohemka hraje. Je důrazná, někdy to bolí a je víc faulů. Ne, že by soupeř dominoval v držení míče 90:10, do velkého vápna se dostává spíše po centrech ze strany. My jsme chtěli hrát tak, abychom tomu zamezili a nepustili ji do tlaku," vysvětluje Vrba.

Moravané také několikrát zahrozili. Velkou šanci měl ve druhé půli osamoceně hlavičkující kapitán Simerský, po změně stran zazdili únik Vukadinović s Bartošákem.

„Měli jsme dvě tři situace, ze kterých jsme mohli dát gól. Ale když jdete do přečíslení a pokazíte ho, je to škoda. Na takovou situaci jsme čekali,“ přiznává hostující kouč.

Tah s přesunutím hbitého Vukadinoviće na hrot útoku ale ševcům vyšel.

„Chtěli jsme vepředu brejkového hráče, který dokáže situace vyřešit rychlostně i technicky, dokáže prosadit v soubojích jeden na jednoho," vysvětluje Vrba.

Kvůli zranění nedohráli víkendový duel Čelůstka s Didibou. „Nemělo by to být nic vážného," doufá zlínský kouč.