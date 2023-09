ROZHOVOR/ Letos podruhé zažije derby se Slováckem z pozice hostujícího trenéra. Kouč fotbalistů Zlína Pavel Vrba na jaře kousal v Uherském Hradišti nepříjemnou porážku 0:3. Tehdy se po derby rozloučil s hříšníkem Martinem Fillem. Před víkendovým šlágrem o krále kraje na hráče apeluje, aby udrželi emoce, byli koncentrovaní, disciplinovaní.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba. | Foto: FC Zlín

„Tyto zápasy jsou nejen o fotbalových schopnostech, ale trošku i o mentálních věcech. K těmto zápasům patří i chytrost a také hloupost. Snad to v hlavách zvládneme,“ doufá devětapadesátiletý odborník.

Vnímáte, že jde pro fanoušky o největší zápas podzimu? Že je výhra nad Slováckem potěší víc než nad Spartou či Slavií?

Vím, že jde o derby, zajímavé utkání. Po výhře nad Teplicemi bychom rádi naše fanoušky potěšili nějakým dobrým výsledkem, dalšími body.

Je dobře, že se tým chytl výhrou nad Teplicemi? Do utkání v Uherském Hradišti půjde pozitivně naladěný.

Samozřejmě nám vítězství pomohlo. Před minulým zápasem jsme byli v situaci, která nebyla úplně optimální. I když jsme vyhráli, pořád si nemůžeme příliš vyskakovat. Každý bod je pro nás dobrý. Ale výsledek s Teplicemi nám před takto těžkým zápasem pomohl.

Slovácko je ale na tom lépe než skláři, že?

Slovácko respektujeme. Víme, že v poslední době hraje o nejvyšší příčky, pohárové umístění. Na druhé straně tam chceme po nějaké době bodovat. Abychom uspěli, nemůžeme hrát se soupeřem otevřený fotbal, nahoru a dolů. Naopak, musíme být organizovaní, důslední. Na druhé straně chceme být i v ofenzivě nebezpeční. Jen bránit nebudeme.

Čím to je, že se soupeř drží tak dlouho nahoře?

Za prvé je to trenérem, za druhé složením mužstva. Slovácko má hodně zkušený mančaft. Jsou v něm hráči, kteří už dávno měli skončit, přesto si svoji výkonnost udržují. Je vidět, že jsou dobře připravení. Z tohoto pohledu zkušenosti jsou obrovskou výhodou. Slovácko z nich těží. Kádr má stabilizovaný, změn není mnoho. Vím, že je to rodinný klub, který drží hodně pohromadě. Oni se možná těší na to, až nás porazí, že to mohou oslavit. Jsou tam hráči, kteří oslavy mají rádi. (úsměv)

Máte na mysli třeba Milana Petrželu, kterého znáte z úspěšného angažmá v Plzni?

Dlouho jsme spolu nemluvili. Ani není vhodné mu před zápasem volat, ale po utkání to určitě probereme. Spolu jsme prožili spoustu let. Rádi si zavoláme, pokecáme o spoustě věcech, zavzpomínáme.

Může mít vliv na výkon či výsledek derby středeční pohárové utkání v Lanžhotě?

Myslím, že fanoušci zápas určitě sledovali s napětím, protože chtěli, abychom postoupili. Viděli ale, že jsme dali prostor mladším klukům nebo hráčům, kteří v soutěžních utkáních nemají až takovou minutáž. Zápas nám ukázal spoustu věcí. Jsem o něco chytřejší, ale pohár byl spíše pro hráče, který tolik prostoru nedostávají. Toto bude jiné utkání.

Po derby je reprezentační přestávka. Vítáte volno, delší pauzu?

Spíš dáme hráčům dva dny volna, protože program byl nyní hodně nabitý. Příští víkend si ale kluci odpočinou. Jinak první týden bude trošku náročnější, v dalším už se budeme chystat na ligu. Čeká nás doma Plzeň. Chceme na podzim uhrát co nejvíce bodů, abychom mohli v klidu přezimovat. Zatím jich moc nemáme.