ROZHOVOR/ Budou to mít sakra těžké, ale fanoušky znovu zklamat nechtějí. Fotbalisté Zlína se po ostudném výprasku v Karviné chystají na domácí bitvu s mistrovskou Spartou. Oba týmy jdou do sobotního utkání ve zcela jiném rozpoložení, přesto ševci neskládají zbraně a chystají se na velkou fotbalovou krádež.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Vždycky, když chcete porazit Spartu nebo jiné týmy, co hrají o titul, musíte podat maximální výkon a musí vám spousta věcí vyjít. Zlín to z minulosti zná,“ říká trenér Moravanů Pavel Vrba.

Recept na bývalý klub zná. Jen musí hráči přenést jeho taktické plány do zápasu a vyvarovat se zbytečných chyb, jinak body poputují do hlavního města.

Zápas v Karviné jste si vyříkali? Co jste zjistili? Kde byla chyba?

Zápas nám hlavně v útočné fázi neúplně vyšel. Možná jsme měli pár situací, kdy jsme mohli přidat nějaký gól navíc, ale Karviná v zápase byla lepší a zaslouženě vyhrála. Některé věci jsme si ukázali na videu, určité situace si rozebrali. Doufáme, že si kluci z toho něco před takto těžkým utkáním, jaké nás v sobotu čeká, vezmou, a výkon z minulého týdne se již nebude opakovat.

Bude těžké vybrat jedenáct hráčů, kteří těžký zápas zvládnou, nebo máte o sestavě víceméně jasno?

Úplně jasno o sestavě nemám, ale určitě budou nějaké změny. Nebudu tvrdit, že nastoupí stejná sestava jako v Karviné. Po čtvrtečním tréninku budu o něco chytřejší. Nějaké nácviky i věci už děláme. Sestava není jasná, ale na druhé straně nebudu tvrdit, že bude úplně překopaná.

Sparta na úvod porazila Olomouc. Co jste říkal na její výkon?

Sparta v domácím prostředí a před plným stadionem hrála hodně ofenzivní fotbal. Bylo vidět, že chce napadat soupeře hodně vysoko. Snaží se být při presinku hodně nebezpečná. Sparta má v sestavě Haraslína, který byl proti Olomouci klíčovým mužem a zápas rozhodl, ale v kádru má spoustu dalších hráčů, kteří mají svoji kvalitu. Sparta je velký favorit.

Je Sparta stejná jako na jaře?

Myslím si, že Spartě prospěje, když se stabilizuje a její hráči budou nastupovat delší čas spolu. Nový trenér Priske si vybral hráče, které do mužstva chtěl a pak dostal prostor, aby s nimi pracoval. Tím, že získal titul, už zásahů nebude tolik, ale spíš to bude dolaďovat.

Vukadinović: Sparta konečně jde správnou cestou. My jsme facku nečekali

Vybavuje se vám jarní zápas, kdy jste doma podlehli Spartě 2:3?Zápas si dobře vybavuji. Byla to trošku divočina. My jsme nechytli začátek. Vím, že jsme po poločase prohrávali 0:3 a výsledek po přestávce snížili a mohli dokonce vyrovnat. Určitě budu dbát na to, abychom do utkání vstoupili mnohem odvážněji než v zápase, který jsme tady na jaře nezvládli.

Tehdy byl po pár sekundách na trávníku vyloučen střídající Fillo.

Vzpomínám si, že dostal dvě žluté karty rychle za sebou a fauly byly úplně zbytečné. Pro vývoj utkání nebyly až tolik důležité.

Bude zásadní brzy neinkasovat?

Klíčových bude celých devadesát minut, ale pokud dostaneme brzy gól, tak je to pro mužstvo složitější. Většina týmů proti Spartě chce hrát ze zajištěné obrany. A i doma tolik neotvírá hru a čeká na příležitost, jestli ze standardní situace nebo z brejků. Pro diváky to může být zajímavé utkání. Sparta bude útočit, my budeme chtít doma uspět. I když soupeř bude chtít dominovat, my se taky budeme snažit útočit a vstřelit branku.

Sparta doteď řešila pozici brankáře, nemá jasnou jedničku. Může to hrát nějakou roli?

Co mám zprávy, oba brankáři Sparty odešli do zahraničí. A jelikož jde o top český klub, dokázala si najít adekvátní náhradu. Nemyslím si, že bez Kováře bude Sparta nějaká slabší. Kvalita gólmanů je tam velká.

Věříte v pomoc fanoušků? Přece jenom jde o první letošní domácí zápas, bude vyprodáno.

Sparta vždycky táhne. Pro domácí tým je to vždycky svátek. Také fanoušci to tak vnímají. Určitě chtějí vidět mistra. Jistě přijede i několik desítek Sparty. Nevidím se, že na menším zlínském stadionu bude vyprodáno.