„Klub tímto krokem jasně ukázal, že to se záchranou myslí vážně. Tito hráči by nám měli pomoct v útočné fázi, která nebyla úplně optimální. S nimi budeme vpředu silnější,“ je přesvědčený Vrba.

Kozák na podzim působil v konkurenčním Slovácku, kde se před koncem roku dohodl na rozvázání smlouvy a ke krajskému rivalovi ze Zlína zamířil coby volný hráč.

Pětadvacetiletý Balaj přišel do Baťova města z Polska.

V Cracovii nastupoval společně s ex-zlínským kapitánem Jugasem, nyní i na jeho doporučení bude nosit dres Zlína.

Vysoký 192 centimetrů útočník má za sebou zajímavou kariéru.

Nitře pomohl v sezoně 2016/2017 dvaceti brankami k postupu do první slovenské ligy, po nevydařeném angažmá v Žilině zamířil do Zlatých Moravců, kde herně i střelecky ožil, v osmadvaceti duelech zaznamenal šestnáct gólů a vysloužil si přestup do Polska.

V Cracovii však na podzim i vinou zranění strádal. Neměl důvěru kouče, proto od vedení klubu dostal svolení hledat si nové angažmá.

Z několika možností si vybral možná trochu překvapivě Zlín, byť žádného hráče Trinity před svým příjezdem na Maltu neznal. „V tom ale problém nevidí,“ říká Vrba.

„Hlavně doufám, že se oba brzy zapracují do mužstva a že nebudou brát Zlín jako přestupní stanici. Naopak si přeji, aby po půl roce zjistili, že je tady dobře a že se i se Zlínem dá hrát kvalitní fotbal a že tady budou chtít zůstat delší dobu,“ přeje si.

Ševci na Maltě: Vrba se dočkal posil. Dnes za týmem přiletí Kozák a Slovák Balaj

Vrba přiznává, že bývalý forvard Lazia Řím, Aston Villy, Sparty či Liberce byl jedním z vytipovaných zimních posil. předposledního týmu. „Byl to jeden z těch, o kterých jsme se bavili. Měli jsme třeba vytipované tří hráče a Libor byl jeden z nich,“ připouští.

Od zkušeného třiatřicetiletého forvarda si ve Zlíně hodně slibují.

„Útočnou fázi potřebujeme hodně posílit, protože je to naše největší slabina, což ukázal i zápas s Trnavou,“ prohlásil Vrba.

„Mít v sestavě důraznějšího hrotového útočníka, tak bychom utkání při tolika šancích a možnostech vyhráli,“ je si jistý.

„I to ukazuje to, v čem je Zlín v podzimní části klopýtal,“ doplnil.

Nové akvizice Moravanů budí respekt především svými fyzickými parametry. Právě na jejich výšku a sílu v pokutovém území soupeře bude Vrba sázet.

„Možná nejsou tak konstruktivní jako jiní útočníci, ale právě těch máme v kádru dost. Nyní potřebujeme mít ve velkém vápně zabijáky a jsem přesvědčený o tom, že Libor s Filipem by se jimi mohli stát,“ pronesl.

V médiích v souvislosti s posilami Zlína padala i jiné jména. Fanoušci věřili třeba v příchod Pulkraba či Juliše.

„O obou z nich jsme se bavili, ale nevím, jestli jsme s nimi jednali. Sám jsem s nimi nemluvil. Hráče jsme měli vytipované a čekali jsme na signál, jestli by měli vůbec zájem k nám jít a zda by je jejich kluby k nám vůbec uvolnili na hostování,“ upozorňuje přerovský rodák.

O dalším posílení trenér Vrba neví.

Hostování Juliše je po příchodu Kozáka a Balaje víc než nepravděpodobná, také o Sáčka, jenž se Spartou neodletěl na soustředění, by Vrba stál.

„Nebyl jsem teď s majitelem ani sportovním ředitelem v kontaktu, ale spoléhám na to, že nyní přijede a budeme se spolu bavit, co dál. Uvidíme, zda budeme chtít získat ještě nějaké další hráče, nebo dáme prostor našim talentovaným klukům, co tady jsou,“ uvedl.

Nejistá je situace u Jana Silného.

Bývalému útočníkovi Kroměříže a Líšně ve středu 25. ledna vyprší hostování z Jablonce a vzhledem k příchodu dalších dvou hroťáků visí nad jeho setrváním ve Zlíně velký otazník.

„Ještě jsme to neřešili,“ přiznává Vrba.