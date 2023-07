ROZHOVOR/ Ševci se nevzdávají! Alespoň to ukázali v posledních dvou přípravných zápasech. Fotbalisté Zlína před týdnem otočili duel s Prostějovem, v sobotu na Letné si zase poradili s Líšní. I když v generálce na FORTUNA:LIGU na konci prvního poločasu s druholigovým soupeřem prohrávali 0:2, nakonec ve velkém vedru slavili po parádním obratu výhru 4:2.

Fotbalisté Zlína se v generálce utkali s Líšní | Video: Jan Zahnaš

V součtu s minulou sezonu ševci za sebou táhnou šňůru deseti utkání bez porážky.

„Jsme hlavně rádi, že se nám povedlo zachránit ligu, což nebylo vůbec nic jednoduchého. Závěr soutěže nám vyšel podle představ a nyní se na to snažíme navázat. I když máme strašně těžký los, když kromě nováčka hrajeme v úvodu sezony i se dvěma favority na titul, dokázali jsme nejen sobě, že umíme hrát i složité zápasy. Snad se nám to podaří i na začátku podzimu,“ přeje si hlavní trenér Zlína Pavel Vrba.

Co vám ukázala generálka?

Poněkud mi zamotala hlavu. (úsměv) Začátek nám moc nevyšel, prohrávali jsme 0:2. Góly, které jsme dostali, padly po našich chybách v rozehrávce, což mě hrozně mrzelo. Na druhé straně mužstvo zase ukázalo charakter. I když byl výsledek nepříznivý, podařilo se nám zápas otočit a dát čtyři góly, což je slušné. Navíc jsme tam měli další tři situace, po kterých jsme mohli přidat další branky.

Proti Líšni jste nastoupili se třemi stopery. Je to varianta pro ligu?

Chtěli jsme si to vyzkoušet. Viděli jste ale sami, že nám to příliš nevyšlo. Ale hráli jsme tak poprvé, takže uvidíme, zda na tom budeme pracovat dál. Je to ale jedna z možností. Musíme však nejprve zjistit, zda na to vůbec máme vhodnou typologii hráčů a taky kvalitu. Možná i to byl důvod, proč jsme v zápase prohrávali 0:2 a s klasickým rozestavením nám to fungovalo. Herně jsme ve druhé půli byli výrazně lepší než v první části utkání. Je to pro nás ale cenný poznatek. Neznamená to však, že to nebudeme zkoušet dál. Zatím jsme se tomu věnovali jednom na dvou trénincích a první poločas zápasu s Líšní. Budeme hledat cestu, zda to v některých zápasech nezkusit. Je to spíš běh na delší trať.

Souvisí změna rozestavení s Kolářem, kterému hledáte místo v sestavě?

Nehledáme místo konkrétnímu hráči, ale spíš způsob hry, který pomůže mužstvu. Měnit rozestavení kvůli jednomu fotbalistovi to možná dělají někde jinde, my spíše hledáme řešení.

Nechybí vám defenzivní záložník? Hlinka odešel, Didibovi to sedí více na stoperovi.

Je pravda, že nám klasická šestka chybí. Budeme to muset řešit posunutím nějakého hráče ze stoperské čtveřice, kterou tady máme. Možná bude i dobře, že ve středu hřiště budeme mít víc tvořivějších hráčů, kteří se zapojí do kombinace. Musí si ale zvyknout plnit i defenzivní úkoly.

Až doteď se vám vyhýbaly zranění, ale v sobotu se zranil Ndiaye, už před utkáním měl problémy Fantiš. Co s nimi je?

Mám zprávy, že by to nemělo být nic vážného. Fantiš byl sice v sestavě, ale necítil se fit. Má něco s kolenem, tak jsme ho raději pošetřili. Latyr dostal v souboji ránu do hlavy, má nejspíše otřes mozku. Věřím, že již v neděli budou oba zpátky v tréninku.

V létě přišli tři noví hráči. Potřebují ještě nějaký čas, nebo už jsou nachystaní na ligu?

Hráči, kteří zažili českou ligu, soutěž znají, takže jsou připravení. U zahraničních hráčů vždycky chvíli trvá, než pochopí, o co jde. Musí teprve poznat, že se v Česku hraje třeba jinak než jinde v Evropě.

Tomáš Čelůstka je který případ?

Čelůstku bereme jako hotového hráče pro českou ligu. Půl roku nám nemusí dokazovat, zda na to má, nebo ne. Za mě je to hráč, který by nám měl okamžitě pomoct, i proto jsme ho vzali. Navíc je to místní kluk, což je obrovská výhoda. Zlín by se měl možná zaměřit na to, aby získával zdejší hráče, kteří mají ke klubu nebo k městu nějaký vztah.

V závěru se dvakrát prosadil Tkáč. Je to dobrá zpráva před ligou?

David byl dlouho zraněný, na jaře se spíše dotrénovával a dával zdravotně do kupy. Věřím, že po letní přípravě, kterou absolvoval celou, to zase bude ten Tkáč, kterého znáte z minulosti. Snad bude podávat stejné výkony jako dřív a bude zase důležitým hráčem pro mužstvo. David se cítí v pořádku, příprava mu pomohla, měl by se vrátit do dřívější formy.