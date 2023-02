„Samozřejmě získat bod se Spartou je vždycky úspěch. Na druhé straně netvrdím, že budeme hrát na 0:0. Věřím, že jsme schopní hlavně v domácím prostředí soupeře potrápit,“ říká před třaskavou bitvou někdejší reprezentační kouč.

Pořád souboje s bývalými kluby prožíváte?

Když se potkáte s mužstvy, kde jsem v minulosti působil, je to vždycky mediálně i divácky zajímavé. Baník hlavně na Moravě táhne, Sparta, Slavia nebo Plzeň lákají lidi v posledních letech po celé republice. Tyto mužstva vždycky hrají o nejvyšší příčky.

Narazíte na jaře na nejlepší tým?

To nevím, ale samozřejmě nás čeká soupeř, který hraje o titul. Získat jej může každý z těch tří. Sparta bezpochyby patří mezi mužstva pravidelně hrající o nejvyšší příčky.

Souhlasíte, že Sparta má nyní lepší formu než Slavie nebo Plzeň?

Já si myslím, že každý zápas je jiný. Všechna tři mužstva mají nejvyšší ambice a když někdo z nich odehrál minulé utkání v ne úplně nejlepší formě, podle mě nic neznamená. Příště se to může zase obrátit. Bavme se až po pěti nebo šesti kolech, jak kdo na tom je. Já si myslím, že liga bude dramatická až do konce a že všechna tři mužstva budou hrát o titul.

Co říkáte na výkony Lukáše Haraslína, kterému se na jaře neskutečně daří?

Lukáš je pro útočnou fázi klíčový hráč Sparty. Střílí důležité branky. Pokud útočníkovi vyjde start do jara, pak si dovolí spoustu jiných věcí, které by mu třeba na podzim až tolik nevyšly. Dneska je Haraslín ve Spartě útočník číslo jedna.

Rakovan Spartu ještě nikdy neporazil: Posunula se mílovými kroky dopředu

Jaký byl pod vaším vedením?

Do Sparty přišel ze zahraniční. Bylo na něm vidět, že je to tvořivý a konstruktivní útočník. V situacích jeden na jednoho a v koncovce je velice vyspělý, což nyní potvrzuje. Pokud mu soupeři dají prostor v šestnáctce nebo před pokutovým územím, dokáže toho využít.

Jak moc se změnila Sparta po vašem odchodu?

V základní sestavě zůstali jenom tři hráči. Je vidět, že Sparta se vydala trošku odlišnou cestou. Za mého působení to bylo jinak.

S bývalými spolupracovníky jste v kontaktu?

Na Spartě jsem sice neměl žádný problém, ale s nikým v kontaktu momentálně nejsem. Všichni se soustředíme na to, co nás čeká o víkendu. Po zápase si můžeme zavolat, ale teď určitě ne.

Zlín na podzim v Praze remizoval 0:0. Bral byste nerozhodný výsledek i nyní?

Samozřejmě získat bod se Spartou je vždycky úspěch. Na druhé straně netvrdím, že budeme hrát na 0:0. V některých zápasech mužstva, který mají šanci na výhru jenom patnáct procent, tak mohou překvapit. Fotbal už je takový. Věřím, že jsme schopní hlavně v domácím prostředí Spartu potrápit. Bylo by dobré, kdyby Zlín i v tomto kole všechny příjemně překvapil.

Což se třeba minule podařilo Teplicím proti Slavii, že?

Může to být podobný zápas. Pokud chceme být úspěšní, nemůžeme udělat v defenzivě tolik chyb, jako se nám to stalo v posledních utkáních. To by Sparta rozhodně potrestala. Hráče budu nabádat, abychom v obraně pracovali mnohem důsledněji, abychom soupeři nedovolili, aby těžil z naší špatné rozehrávky nebo ze situací, kdy nejsme dostatečně důslední na naší polovině hřiště.

Jak jste spokojený s dosavadní hrou i výsledky Zlína?

Když se podíváte na statistiky, tak zjistíte, že v Pardubicích mluvily úplně jinak než byl konečný výsledek. I když jsme měli převahu, více střel, stejně jsme prohráli. Z tohoto pohledu mě těší, že se snažíme hrát, soupeře místy přehráváme, ale v koncovce se nám nedaří podle představ, což je rozhodující. Pokud v zakončení nebudeme důslednější a přesnější, budeme na to doplácet. Pardubice nás potrestaly, vytěžily z minima maximum. I když jsme měli více šancí, tak jsme prohráli.

Co způsobila ztráta v Pardubicích?

Určitě je to pro nás velká komplikace. Všichni víme, jak na tom jsme. Každý bod je pro nás důležitý. Je špatně, že jsme v Pardubicích prohráli.

K dispozici budete mít Libora Kozáka, který ve Spartě hrával. Může potopit bývalý tým?

Věříme, že nám Libor může právě v těchto zápasech pomoct. Je to vyloženě hrotový útočník, v koncovce velice silný. Platný může být nejen ve hře, ale i při standardních situacích.