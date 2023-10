Nedopustili překvapení, na rozdíl od Karviné unikli v Uničově vyřazení, ostudě. Fotbalisté Zlína splnili povinnost, jasný úkol, a byť s obtížemi, nakonec potvrdili roli favorita, po obratu a výhře 2:1 slaví postup do osmifinále MOL Cupu.

Vukadin Vukadinović proměnil penaltu v Uničově | Video: Libor Kopl

„Výkon nebyl optimální. Zápas bychom měli zvládnout ve větším klidu, ale naštěstí se nám podařilo zápas otočit a postoupit," oddechl si po středečním pohárovém utkání zlínský trenér Pavel Vrba.

Také šanci poznali sílu třetiligového Uničova. Na hřišti předního týmu MSFL dlouho prohrávali, k výhře jim pomohlo přísné vyloučení klíčového záložníka Ambroska. V přesilovce završil obrat střídající Vukadinović, který proměnil penaltu nařízenou za faul na Cedidlu. Předtím na rychlou trefu Krče odpověděl zblízka dorážející Žák.

Pro osmadvacetiletého útočníka to byla vůbec první soutěžní branka v dresu Zlína.

Do Žákova gólu v 58. minutě se favorit spíše trápil, v poli příliš nedominoval.

„Nám se nedařilo tvořit hru, nehráli jsme v pohybu. Všechno bylo pomalé, trvalo nám to. Uničov si s tím jednoduše poradil," uvedl Vrba.

Hosty nalomila chyba v úvodu střetnutí, gól Krče hned ve 4. minutě.

„Branku jsme si dali svým způsobem sami, protože jsme byli nedůrazní v souboji. Uničov dohrál situaci lépe než my, dal nám z toho gól. Byla z toho nepříjemná situace, která se ale v pohárech stává. Když dostanete jako první gól na půdě soupeře, který to bere víc než mistrovské utkání, vždycky složitější," říká známý kouč.

Ševci po obratu slaví postup do osmifinále poháru. Rozhodl Vukadinović

Ševcům na Hané pomohlo hlavně střídání o poločasové přestávce. Výkon týmu, kterému scházeli nejen reprezentanti Tkáč, Slončík či Bužek, ale i Kovinić s Čelůstkou, pozvedli Didiba s Vukadinovićem.

„Ve Zlíně je to tak, že máte určitý počet hráčů, z nichž jsou někteří klíčoví. Pokud nenastoupí, mužstvo si s tím těžko poradí. Didiba nám pomohl. Střed hřiště se výrazně změnil až jeho příchodem. Říkám to nerad, ale dneska je to pro nás klíčový hráč," prohlásil Vrba.

Ke Kamerunci se ale přidali i další borci, druhá půle už vyzněla pro ligový tým daleko lépe.

„Hlavně jsme měli mnohem lepší a rychlejší mezihru. Přechodová fáze byla kvalitnější, což byl možná důvod toho, že jsme měli víc situací v pokutovém území. Samozřejmě nám pomohlo o vyloučení soupeř," ví dobře Vrba.

Zdroj: Youtube

Právě červená karta pro domácího Ambrozka vyvolala největší vášně. Fanouškům Uničova samozřejmě vadila i penalta, noha domácího obránce však byla příliš vysoko a zasáhla hlavičkujícího Cedidlu.

Diváci i tak spílali sudímu Volkovi, ve zbytku utkání si zanadávali.

„Za mě to až tak moc vyhecované nebylo. Normální prostředí," míní přerovský rodák.

S fotbalisty Zlína trénuje Španěl Gonzalez. Naposledy působil v Izraeli

Také na kouče Vrbu pár jedinců halasně pokřikovalo, bývalý reprezentační kouč však zůstal v klidu a vše přešel. „Chápu, že asi přišlo víc domácích fanoušků než obvykle a rozumím tomu, jak fandili. Bylo to úplně v pohodě, žádný problém nebyl,“ pronesl.

Na tribunu seděl i Pablo González. Zkušený španělský fotbalista se Zlínem od neděle trénuje, jeho příchod je v jednání.

„Myslím, že je jen otázkou času, kdy k nám Pablo půjde," přiznal Vrba.

Devětapadesátiletý kouč věří, že mužstvu ještě na podzim pomůže. „Viděli jsme ho zatím jen párkrát, ale pohybově vypadá hodně zajímavě. Takový typ je pro nás důležitý," vnímá.

Třeba bývalý hráč Dukly Praha a Olomouce vypomůže ševcům v osmifinále poháru proti Baníku Ostrava. Úředním hracím termínem je středa 1. listopadu.

Ještě předtím sehrají Zlíňany ligové duely s Mladou Boleslaví a v Olomouci.