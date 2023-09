Po dvou debaklech se zvedli, díky povedeným střídání vydolovali alespoň bod, slavit ve Zlíně ale pořád není co. Ševci po domácí remíze 1:1 s Českými Budějovicemi stále zůstávají v tabulce FORTUNA:LIGY poslední, navíc se jim soupeři ze spodku bodově o něco vzdálili.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba s asistentem Vítem Vrtělkou. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Ostatní výsledky nás nezajímají. Soustředíme se na sebe, sami se z toho musíme dostat. Pokud budeme spoléhat na někoho jiného, tak to nedopadne dobře,“ ví dobře trenér Pavel Vrba.

Moravané sice v lize neprohráli s Dynamem posedmé za sebou, ale potřebnou výhru před vlastním publikem znovu neurvali.

Důležitý zápas se pro ně nevyvíjel vůbec dobře, byť v závěru i díky vyrovnávací brance byli v hektickém a otevřeném závěru třem bodům o něco blíž.

„Mrzí mě, že se nám to nakonec nepodařilo zlomit úplně. Za druhý poločas jsme si výhru zasloužili,“ je přesvědčený Vrba.

Úvodní část ale vyzněla lépe pro Jihočechy, kteří těsně před přestávkou šli po dorážce mladíka Šmiguta do vedení, navíc měli i další možnosti ke skórování.

Čermákova střela mířila těsně vedle, Alli trefil břevno a jednou ho vychytal Rakovan.

„Dynamo nemá úplně špatné mužstvo. Má na soupisce kvalitní hráče, za sebou zajímavé výsledky. Při napadání jejich rozehrávky jsme ale měli být silnější,“ prohlásil. Ševci v první půli nebyli tak aktivní, zlepšení přinesli až střídající hráči po změně stran.

Slončík přiznal teč, přihlásil se ke gólu. S Fantišem se ale špatně pochopili

Hlavně Vukadinović výkon Zlína pozvedl. „Vyhovovalo mu, že měl dostatek prostoru. Pohyboval se tam, kde měl. Navíc využíval svých dovedností a schopností. Naši hru hodně oživil,“ chválí Vrba zkušeného sbrského křídelníka.

Na vyrovnání má velkou zásluhu i Slončík s Kovinićem, kteří byli u gólové akce.

„Střídání nám pomohla,“ souhlasí zlínský kouč.

„Ve druhé půli jsme byli důraznější, víc na míči a v presu,“ přidává.

Zkušený devětapadesátiletý kouč po dvou debaklech obměnil sestavu, stopera Didibu vrátil do středu zálohy.

Do obrany zase zasunul Koláře, na levém beku po delší době nastoupil Čelůstka.

„Hledali jsme řešení. Chtěli jsme tam mít hráče, který bude plnit určité úkoly.

„Souhlasím, že Joss v minulých zápasech hrál na stoperu velice dobře. Bohužel máme jen jednoho Didibu. Zatím se ho snažíme využít tam, kde si myslíme, že bude pro nás nejužitečnější. Až ho naklonujeme, použijeme ho i jinde,“ vtipkoval Vrba.

Naopak Bosňan Selmir Pidro, jenž do Baťova města dorazil v reprezentační přestávce z Ameriky, zatím nijak nezáří. „Přišel do nového prostředí, asi si zvyká na něco jiného, než dosud zažil, ale čekáme do něj víc,“ dodal.