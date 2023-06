Trefa střídajícího Youby Dramého ze 64. minuty rozhodla úvodní utkání baráže o první ligu. Fotbalisté Zlína doma zdolali Vyškov 1:0 a přiblížili se záchraně. Odveta se na stadionu v Drnovicích hraje v neděli od sedmnácti hodin.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v baráži o první ligu bojují s Vyškovem. První zápas se hrál ve čtvrtek na Letné. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Trenér Zlína Pavel Vrba po posledním utkání v Brně provedl jedinou změnu. Do sestavy se vrátil obránce Cedidla, který na kraji obrany nahradil kamaráda z reprezentace do jednadvaceti let Koláře.

Úvod byl opatrný, bez větších šancí. Jako první zahrozil Zlín, Slončík ale mířil nad. Na druhé straně Němečkovu přízemní střelu na bližší tyč vyrazil gólman Dostál na roh.

Pak zahrozily oba týmy. Vyškovský Kanakimana mířil do tyče, na druhé straně po chybě brankáře Kinského odvrátil střelu Slončíka směřující do prázdné branky stoper Srubek, který předtím obětavým zákrokem zblokoval i ránu Fantiše.

Na Letné se dál hrál oboustranně otevřený fotbal. Jihomoravané měli nebezpečné kontry, hrozili po brejkových akcích. Další tutovku Kanakimany zblokoval na roh Reiter.

Vyškov byl i chvíli po změně stran živější, nebezpečnější. Trenér Zlína Vrba ale výkon mužstva pozvedl hned trojitým střídáním v 55. minutě, kdy šli do hry Kolář, Dramé a Čanturišvili.

Ševci zvýšili aktivitu, začali více útočit. Didiba pálil z dálky vedle, hlavičku Hrubého chytil Kinský.

Favorita poslal do vedení v 64. minutě Dramé. Francouzský křídelník se prosadil po zaváhání hostujícího kapitána Němečka, jehož Fantiš obral o míč a Dramé po přihrávce Čanturišviliho propálil Kinského.

Hosté mohli výsledek bleskově srovnat, střídajícího Vintra v jasné šanci vychytal skvělý Dostál.

Zlín měl ve zbytku utkání herně navrch, pojistku ale nepřidal. Naopak v závěru dvakrát zahrozil Lacík, slovenský záložník ale gól nedal.

Ševci si tak do venkovní odvety nesou hubený jednobrankový náskok.

Druhý duel baráže se hraje na stadionu v Drnovicích v neděli od 17 hodin.

FORTUNA:LIGA, baráž, 1. zápas:

FC TRINITY ZLÍN – MFK VYŠKOV 1:0 (0:0)

Branka: 64. Dramé. Rozhodčí: Černý - Caletka, Hrabovský (Starý) | VAR: Zelinka | AVAR: Hurych. Žluté karty: Cedidla, Kolář, Čanturišvili, Hrubý, Procházka - Vintr. Diváci: 5441.

Zlín: Dostál – Cedidla, Simerský, Didiba, Reiter – Janetzký (81. Kovinić), Hrubý – Vukadinović (55. Čanturišvili), Slončík (55. Kolář), Fantiš – Balaj (55. Dramé). Trenér: Vrba.

Vyškov: Kinský – Němeček, Srubek, Ramathan, Souaré (84. Ilko) – F. Štěpánek (75. Dweh), Lahodný – Alégué Elandi, Mafwenta (57. Vintr), Kanakimana (83. Klesa) – Bayo (83. Lacík). Trenér: Kameník.