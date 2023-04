Silná předzápasová slova generálního manažera FC Trinity Zdeňka Grygery o prvním venkovním úspěchu, výhře nad favorizovanou Plzní, která měla do zlínských fotbalistů před těžkou šichtou na půdě mistra napumpovat sebevědomí i kuráž, vyzněla naprázdno.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba při domácím zápase s Hradcem Králové. | Foto: FC Trinity Zlín

Ševci se v Doosan Areně vydrželi bránit jen poločas, po porážce 0:4 se do Baťova města vraceli spráskaní, s plným autobusem smutku a starostí.

„Byla by blbost říkat, že do Plzně jedeme prohrát, na výlet. Naším snem bylo uhrát nějaký bod. Úkol jsme ale nesplnili, domů jedeme s prázdnou,“ uvedl po nevydařeném nedělním duelu kouč poražených Pavel Vrba.

Jen věčný optimista z řad zlínských fanoušků čekal od ševců lepší výsledek i výkon.

Vždyť Zlín v nejvyšší soutěži protáhl čekání na venkovní vítězství na 28 zápasů, nevyhrál tam od srpna 2021, což je problém, když body rozdává i doma.

Moravané se po debaklu musí rychle zvednout, zformovat, postavit do šiku. Už ve středu je na Letné čeká těžká šichta proti Bohemians Praha 1905. Klokani ale stejně jako soupeř má své sny a cíle, za kterými si jde.

Celek z Vršovic bojuje o Evropu, čtvrté místo.

Na to se ale nesmí Zlíňané ohlížet, jakákoliv další ztráta už se bude jen těžko dohánět. Vždyť do konce základní části schází dvě kola.

„Zápas s Bohemkou je pro strašně důležitý. V domácím prostředí potřebujeme uhrát tři body, jinak bude složité, abychom šli do nadstavby alespoň v takové roli, že jsme schopní hrát o baráž,“ říká Vrba.

Trenéru Vrbovi návrat do Plzně zhořkl. Zlomové byly první dvě branky, má jasno

Víkendové výsledky 28. kola FORTUNA:LIGY nikoho ve Zlíně nepotěšily. Uspěly Teplice, České Budějovice i Pardubice, z namočených týmů prohrálo jen Brno.

„Některé výsledky nás překvapily, ale tak to ve fotbale bývá. Co si neuhrajeme sami, to mít nebudeme, protože nikdo jiným nám nepomůže,“ ví dobře Vrba.

„Situace kvůli ostatním výsledkům pro nás začíná být hodně komplikovaná,“ připouští zkušený kouč.

Ševci se na konci základní části dostali pod ještě větší tlak. „Je to psychicky složité,“ přiznává zlínský kapitán Václav Procházka. „Ať si říkáme, co chceme, všude kolem nás vidíme, jak ostatní zápasy dopadly a že soupeři bodují. Pro nás se tím ale nic nemění. V Plzni jsme neuspěli, ale ve zbývajících dvou duelech musíme urvat co nejvíce bodů,“ pokračuje zkušený obránce.

Ve středu proti Bohemce a v neděli v Mladé Boleslavi to však ševci nebudou mít vůbec jednoduché.

Na protivníky se však příliš ohlížet nemohou. V lize prohráli čtvrté z posledních pěti kol a chybí jim tři body na patnácté Pardubice. „Musíme získat co největší počet bodů, aby soupeři, kteří jsou kolem nás, neměli větší náskok,“ uvědomuje si Procházka.

„Chceme se v nadstavbě poprat o záchranu i umístění, které by nám zajistilo první ligu nebo alespoň baráž,“ dodává.