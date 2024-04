Vršava se otevře mladým fotbalistům. Děti čekají soutěže, zápas i autogramiáda

Opět po roce se zapojí do akce Dny otevřených sportovišť. Ševci do areálu Vlastislava Marečka na Vršavu zvou děti i jejich rodiče, aby si užili fotbal, podívali se do míst, kde vyrostli současné opory ligového týmu Tom Slončík, Martin Cedidla, Alexandr Bužek či David Tkáč.

Foto: FC Zlín