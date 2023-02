„O to větší motivace to ale může být, i když jsou to spíše nějaké statistiky, které na hřišti úplně nerozhodují. Bylo by ale pěkné, kdybychom tuto sérii přerušili,“ usmívá se Vrtělka.

Ševcům to sice proti Severočechům dlouhodobě nejde, poslední čtyři vzájemné duely ale skončily remízou.

Nerozhodný výsledek by Moravané brali i nyní, byť sousedy v tabulce od sebe dělí jen tři body, takže v případě výhry se mohou na Jablonec dotáhnout.

„Pro nás je každý zápas těžký. Tím, že je začátek jara a vzhledem k situaci, v jaké se oba týmy nacházejí, předpokládáme, že to bude boj, ale pořád se jedná o fotbalový zápas,“ připomíná Vrbův asistent.

Otázka je, jaké budou na Střelnici panovat podmínky. Hřiště vzhledem k čerstvé sněhové nadílce jistě dostane pořádně zabrat.

Zatímco ševci vstoupili do druhé poloviny sezony domácí remízou s Ostravou, Jablonec schytal příděl na Slavii, v Edenu i přes sympatický výkon padl 1:5 a dál se nachází na barážové pozici.

„Zápas na Slavii je vždycky trochu specifický. Teď se Jablonec vrací domů, na svůj stadion. Možná pro něj začne jarní část sezony až duelem s námi. O to to pro nás bude těžší,“ přemítá.

Kádr severočeského klubu doznal v zimní pauze jen minimum změn. Odešel pouze malajsijský reprezentant Cools, jediným nováčkem je stoper Jan Král.

Sníh a těžký terén? Obavu nemám, tvrdí stoper Zlína Kolář. Důvěry Vrby si váží

Vysoký zadák přišel do Jablonce na půlroční hostování z belgického prvoligového celku KAS Eupen.

„Soupeř se v zimní pauze nijak nezměnil. Už na podzim Jablonec vedl trenér Horejš, který se snaží mužstvu vtisknout fotbalovou tvář. Má na to vhodné typy hráčů. Na podzim jsme s nimi doma remizovali. Víme, že je to kvalitní protivník. Čeká nás zajímavý zápas. Pojedeme se tam porvat o body,“ říká Vrtělka.

Severočeši mají kvalitu na křídlech i uprostřed hřiště.

„V sestavě mají spoustu konstruktivních fotbalistů, kteří se nebojí hrát. Budeme se na ně muset nachystat,“ ví dobře zlínský asistent.

Čtrnáctý tým FORTUNA:LIGY i na startu jara sužuje velké marodka.

Dlouhodobě mimo hru je krajní bek Krob, možná na celé jaro vypadl Malínský, stoper Martinec si zase v přípravě obnovil zranění kolena.

Proti Slavii nehráli ani Houska s Polidarem, kvůli červeným kartám z konce podzimu úvodní duel vynechali i Heidenreich se Sejkem, po prvním poločase navíc musel kvůli zranění odstoupit střelec gólu a nejlepší muž hostů Jovovič.

Naproti tomu ševci jsou zdraví, takřka kompletní. Chybí jen vykartovaný Hrubý s Cedidlou, k dispozici už je naopak Reiter, jenž duel s Ostravou vynechal kvůli dohodě klubů. „Vždycky je lepší, když si můžeme vybírat, než to lepit, řešit nouzově,“ dodává Vrtělka.

Duel 18. kola FORTUNA:LIGY mezi Jabloncem a Zlínem začíná v sobotu od patnácti hodin.