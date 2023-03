„Už je to sice nějaký pátek, co jsme spolu hráli a ten fotbal se od té doby posunul, zrychlil a je atletičtější, ale v té době, kdy Milan ve Zlíně působil, rozhodně patřil k fotbalistům, na které diváci chodili. Byl technicky vyspělý, hodně kvalitní. Lidi rozhodně bavil,“ říká Vrtělka.

Právě Pacanda bude speciálním hostem sobotního zápasu 22. kola FORTUNA:LIGY na Srbské, kde se představí právě ševci. Čtyřiačtyřicetiletý bohém bude před utkáním v Hotelu A-SPORT rozdávat podpisy a prezentovat svoji knihu Jackyll & Hyde, kterou s Pacandou sepsala Monika Býmová.

„Milan určitě má co říct. Zážitků má jistě mraky a pokud publikoval všechny, může to být zajímavé čtení,“ usmívá se Vrtělka.

Zlíňané ale v sobotu nejedou do Brna pro publikaci bývalého hráče, ale pro body, které nutně potřebují v boji o ligovou záchranu.

„Neřekl bych ale, že je to pro nás nějaký speciální zápas. Do konce sezony zbývá ještě spousta utkání, ale tím, v jaké jsme situaci, tak je každý duel pro nás důležitý,“ vnímá Vrbův asistent.

Pohled na tabulku není pro ševce vůbec příjemný. Po minulém kole se propadli na poslední místo, níž už klesnout nemohou. „Zajíci se ale počítají až po honu,“ připomíná Vrtělka.

„Bodů ve hře stále dost, na druhé straně je potřeba je uhrávat,“ ví dobře.

Vukadinovičovi na klubu záleží: Hoří nám barák, je potřeba začít rychle hasit

Zatímco Zlíňané přešlapují na místě, soupeři kvaltují. Pardubice se na jaře neuvěřitelně zvedly, daří se i Jablonci a zvedají se i České Budějovice.

„Pokud se budeme zaobírat jinými mančafty a sami nebudeme bodovat, tak je nám to stejně k ničemu. Primárně se soustředíme na sebe. Až začneme vítězit, můžeme řešit týmy kolem nás. Nehledě na to, že my se s těmi mančafty ještě jednou potkáme,“ upozorňuje.

Fotbalisté Zlína se v Brně pokusí navázat na druhý poločas předcházejícího duelu se Spartou. I když Moravané doma padli 2:3, po změně stran za hrozivého stavu 0:3 dokázali povstat a favoritovi pořádně zatopit. Že to na body nestačilo, je už věc druhá.

„V Brně to bude jiný zápas než se Spartou, proti které jsme ukázali dvě tváře. Budeme se snažit navázat na druhou půli. Se Spartou jsme ukázali, že jsme schopní i za velmi nepříznivého stavu se vrátit do zápasu. Hlavně vstřelený gól by týmu měl psychicky pomoct, ale to neznamená, že rozhodne celý zápas,“ míní.

Zbrojovka naposledy remizovala v Ďolíčku s Bohemians 1905 1:1, předtím zdolala Ostravu a je desátá. Ve středu ale neuspěla ve čtvrtfinále poháru proti Českým Budějovicím, po těsné porážce 1:2 v MOL Cupu skončila. „Nemyslím si, že by to na náš sobotní zápas mělo nějaký vliv,“ uvedl Vrtělka.

„Brno má dostatečně široký kádr, navíc sestava v poháru byla jiná než v lize,“ přidal svůj postřeh.

Nepřímý volný kop po kiksu Kováře? Podle nových pravidel ne! Chyba byla jinde

Brňany táhne hlavně excelentní záložník Ševčík a produktivní útočník Jakub Řezníček. „Neřekl bych, že je to tým dvou hráčů, ale tyto dvě individuality tam zkrátka jsou. Je potřeba se nejen na ně připravit. Brno po postupu z druhé ligy stabilizovalo kádr a v nejvyšší soutěži se zabydlelo,“ vnímá Vrtělka.

Zkušený forvard nasázel už čtrnáct branek a je nejlepším střelcem první ligy.

„Nepřekvapuje mě to, protože starších hráčů je v lize dost a většina z nich patří ve svých týmech mezi klíčové. Řezníček týden co týden dokazuje, v jaké je formě. Je efektivní a pro tým hrozně důležitý,“ vyzdvihuje zlínský asistent.

Hostům bude v souboji moravských rivalů scházet vykartovaný Fillo, fit není ani Bartošák. S dlouhodobým marodem Hlouškem už ve Zlíně nepočítají.