ROZHOVOR/ Už ne jedno, ale hned dvě velká jména mají na soupisce fotbalisté Kudlova. Tým ze zlínské III. třídy skupiny B po Petru Jiráčkovi posílil i další asistent trenéra Pavla Vrby, někdejší opora ševců Vít Vrtělka.

Asistent trenéra FC Zlín Vít Vrtělka odehrál soutěžní zápas za Kudlov. | Foto: FC Zlín

Zkušený čtyřicetiletý záložník nastoupil v soutěžním zápase po dvou letech. Kudlovu pomohl k první výhře v letošní sezoně, proti Sehradicím (5:0) se blýskl asistencí i ranou do tyče. Zápas ale pro zranění nakonec nedohrál. „I tak to byla premiéra jako hrom,“ tvrdí s úsměvem.

Jak jste si zápas na Kudlově užil?

Moc mě to bavilo. Kdybych si čtvrt hodiny před koncem nenatáhl sval, tak to mělo všechno. (úsměv) Hrál jsem střední zálohu, ale tím, jaké jsou na Kudlově parametry hřiště, tak jsem se dostal snad na všechny posty, takže jsem byl všude a nikde. (úsměv). Bylo to podobné jako když jsem hrál naposledy za Duklu Praha C. Tehdy jsme vyhráli tuším 12:0, už ani nevím, s kým to bylo.

Musel vás Petr Jiráček hodně přemlouvat, abyste do toho šel?

Musel hodně, protože nabídek jsem měl opravdu dost. Jiras ale prokázal své funkcionářské znalosti a dovednosti a nakonec mě zlákal. Zápisné zatím žádné nebylo. Je pravda, že o přestávce tam byla nějaké koštovačka, ale na to klasické přijde řada později.

Protihráči vás šetřili, nebo jste si i jako trenér ligového týmu něco vyslechl?

Musím říct, že to proběhlo úplně v pohodě. Rozhodčí i protihráči byli fajn. A když něco bylo, tak se hned omluvili, když jsem je kopl já, taky jsem jim podal ruku.

Každý zápas ale asi nebudete stíhat, že?

Když to nebude kolidovat s naším zápasem, vždycky si půjdu rád zahrát, ale taky musím být zdravý. Hned v prvním zápase mě píchlo v zadním stehenním svalu, jsem zranění. Už jsem chtěl střídat dřív. Šel jsem i ze hřiště, ale pak na mě zavolal stoper, ať se vrátím a bylo to.

Pojďme ke Zlínu. Vnímáte, že po třech porážkách musíte zase zabrat a bodovat?

Je to podobná situace jako před utkáním s Teplicemi, ale pořád to není tak, že bychom hráli o všechno. Zase to bude o tři body, které akutně potřebujeme. Po posledních zápasech, které jsme nezvládli, se musíme o výhru porvat. Věřím, že to na hřišti bude vidět, že tam necháme všechno.

Je těžké hráče po dvou výprascích zvedat, nebo se už v zápasech s Plzní a Baníkem nebabráte?

Určitě to není tak, že bychom se v tom nebabrali. Naopak, je potřeba si spoustu věcí ukázat, říct, vysvětlit. Nebylo by dobré, kdybychom se to snažili přejít. Věřím, že se to začne projevovat už v následujících zápasech. Jinak není žádná omluva na to, že jsme hráli se silnějšími soupeři. Samozřejmě Plzeň má u nás jeden z nejlepších týmů, ale výsledek měl být lepší. Bohužel jsme nezvládli ani utkání na Baníku.

Jaké jsou České Budějovice soupeř?

Dynamo má v sestavě zkušené hráče. Ještě v závěru přestupního termínu mužstvo posílilo, ale to tak tam teprve dávají dohromady. České Budějovice se snaží hrát kombinačně, což vyžadují jejich trenéři. My se v současné situace soustředíme hlavně na nás, na sebe, abychom konečně bodovali.

Oba týmy inkasovaly nejvíce branek v lize. Bude to o tom, kdo udělá méně chyb?

Počet inkasovaných branek je opravdu hrozný. Je to jedna z věcí, na které se zaměřujeme. Potom je ale potřeba to realizovat na hřišti. Budějovice mají možná podobný problém, to si ale řeší samy. Každý zápas je vždycky o chybách, ten nadcházející bude i o hlavě, protože situace není úplně lehká, ale věřím tomu, že hrajeme doma a že to zvládneme. Kluci pracují v tréninku velice dobře.

Tým také střílí málo branek. Co s tím?

Obranná fáze není jenom o obráncích a útočná fáze zase není jenom o útočnících. Jsou to spojené nádoby. My pracujeme na obou fázích, ale tím, že jsme v tabulce dole, bychom měli mít pevnou defenzivu, pevné základy. My těžko v naší situaci budeme dávat čtyři góly za zápas a doufat, že soupeř dá jenom tři.

Jak je na tom tým po zdravotní stránce?

Tady je všechno v pořádku. Chybí jenom vykartovaný Černín, zdravotní problémy má Číž, ale jinak jsme kompletní.